Szoboszlaira ismét szemet vetettek, videón üzent a romantikus rajongó - Videó

Ismét reflektorfénybe került Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya a hétközi Inter-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen döntő pillanatban volt főszereplő: büntetőből szerzett góljával a Vörösök idegenben 1-0-s győzelmet arattak. A találkozót követően ódákat zengtek a Liverpool sztárjáról, címlapokra került, a dicséretek szinte kizárólag róla szóltak. Most pedig egy hatalmas rajongója osztott meg róla egy videót a TikTokon, amelyhez mindössze ennyit írt: „Büszke vagyok rád."

Szoboszlai Dominik büntetőből szerzett gólja döntötte el az Inter-Liverpool találkozót Fotó: Eurasia Sport Images

Szoboszlainak a világ másik feléről is szurkolnak

A Liverpool sztárja hatalmas követőtáborral büszkélkedhet: Instagramon már a 4 milliós álomhatárt is átlépte. Ezúttal döntő gólját egy thai szurkoló – ráadásul hazájában egy ismert zenész, Zildy Mind – örökítette meg, a reakciója pedig mindent vitt. Izgatottan követte végig a pillanatot, ahogy Szoboszlai Dominik a büntetőponthoz lépett, majd értékesítette a tizenegyest – a feszültség minden másodpercét rögzítette. A videót több Szoboszlai-képpel is kiegészítette, így mutatva meg, kinek is szurkol igazán.

A TikTokra feltöltött videó már több mint 183 ezer megtekintésnél jár, és rohamosan közelít a 14 ezer kedveléshez. A zeneszerző hölgy köztudottan hatalmas Liverpool-rajongó: közösségi oldalán számtalan fotón viseli a Vörösök mezét, emellett egy Szoboszlai Dominikkel „közös” képet is megosztott – igaz, ezt a felvételt mesterséges intelligencia segítségével készítették.

Szoboszlai Dominikék a hétközi BL-győzelem után már az angol bajnokságra koncentrálnak: szombaton (16:00, Spíler 1) Liverpool-Brighton találkozót rendeznek Premiar Leauge 16. fordulójában.