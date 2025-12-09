A videobíró és Szoboszlai döntött a BL-ben, Szalah nélkül veretlen Arne Slot csapata

Az Inter-Liverpool meccsen nem volt meglepetés a vendég kezdőcsapatban. A klub és Arne Slot ellen kifakadó Mohamed Szalah el sem utazott Milánóba, így hiába is kerestük őt a névsorban. A középpályán természetesen ott volt Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos pedig cserének volt jelölve. Az első félidő legnagyobb eseménye Ibrahima Konaté gólja lett volna, a találatot hat perces videózás után vették el kezezés miatt.

Konaté hiába örült az Inter-Liverpool meccsen, elvették a találatot Fotó: Marco Luzzani

A második félidőben is úgy tűnt, mindkét gárda ki tud békülni a döntetlennel, amikor egy felesleges szabálytalanság után tizenegyeshez jutott a Liverpool. A büntetőt a játékvezető nem adta volna meg, megtette azt helyette a videobíró. A tizenegyest Szoboszlai Dominik lőtte be a 88. percben, ezzel a góllal 1-0-ra nyert a Pool.

Szoboszlai Dominik belőtte a tizenegyest Fotó: Justin Setterfield

Inter-Liverpool: Szalah nélkül nincs vereség

Érdekesség, hogy amióta Mohamed Szalah nincs a kezdőcsapatban és a pályán veretlen a Liverpool. Két győzelem és két döntetlen a mérleg az egyiptomi csatár nélkül.

