Szoboszlaiból címlapsztár lett Angliában, Szalah helyett róla beszélnek

A kedd esti Inter-Liverpool Bajnokok Ligája-rangadó hosszú ideig döntetlenre állt, ám a magyar válogatott csapatkapitánya a 88. percben magabiztosan állt oda Florian Wirtz által kiharcolt büntetőhöz, amelyet könyörtelen precizitással értékesített. Szoboszlai Dominik találatának köszönhetően az utóbbi időszakban hullámvölgyben lévő angol csapat megszerezte a rendkívül értékes három pontot, amivel jelentősen javította helyzetét a sorozatban. A siker után az angol sajtóban is a magyar klasszis került a középpontba.

Szoboszlainak idén öt gólt és ugyanennyi gólpasszt szerzett a Liverpoolban / Fotó: NurPhoto

Szoboszlairól beszél egész Anglia?

Négy kiemelkedő brit napilap – a The Times, a The Telegraph, a Daily Express és a Daily Mirror – a mérkőzés másnapján címlapján ünnepelte Szoboszlai gólját. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy nem csupán Arne Slot csapata képviseltette magát a legrangosabb európai kupasorozatban a keddi játéknapon, ugyanis a Chelsea és a Tottenham is kulcsfontosságú meccset vívott.

📰 Back pages of the United Kingdom papers after Liverpool's 1-0 win in Italy:



Reds Get Mojo Back - @Daily_Express



Liverpool Catch A Break - @thetimes



No Salah, No Problem - @Telegraph



That Feels A Slot Better - @DailyMirror pic.twitter.com/ViP5elasVE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 10, 2025

A Daily Express különösen kiemelte a gólszerző érdemeit, s szólt Mohamed Szalahról, aki azért került ki a keretből, mert kritizálta a vezetőket és Arne Slotot is.

Szoboszlai nem hibázott Szalah távollétében, és új lendületet adott Arne Slotnak

– olvasható a címlapon. A The Telegraph is az egyiptomi támadó hiányára helyezte a hangsúlyt:

Nincs Szalah? Nem probléma!

Bár a magyar válogatott sztárjátékosa eddig nem volt a Liverpool kijelölt büntetőrúgója, Mohamed Szalah távollétében a holland vezetőedző rá bízta a lövést, amelyet Szoboszlai hiba nélkül teljesített. Nem meglepő a választás, hiszen pályafutása során csupán egyszer hibázott büntetőt, miközben húsz alkalommal értékesítette a nagy lehetőséget.

Szoboszlai szinte mindig ugyanazt az oldalt választja: