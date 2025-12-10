Szoboszlaiból címlapsztár lett Angliában, Szalah helyett róla beszélnek

A kedd esti Inter-Liverpool Bajnokok Ligája-rangadó hosszú ideig döntetlenre állt, ám a magyar válogatott csapatkapitánya a 88. percben magabiztosan állt oda Florian Wirtz által kiharcolt büntetőhöz, amelyet könyörtelen precizitással értékesített. Szoboszlai Dominik találatának köszönhetően az utóbbi időszakban hullámvölgyben lévő angol csapat megszerezte a rendkívül értékes három pontot, amivel jelentősen javította helyzetét a sorozatban. A siker után az angol sajtóban is a magyar klasszis került a középpontba.
Négy kiemelkedő brit napilap – a The Times, a The Telegraph, a Daily Express és a Daily Mirror – a mérkőzés másnapján címlapján ünnepelte Szoboszlai gólját. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy nem csupán Arne Slot csapata képviseltette magát a legrangosabb európai kupasorozatban a keddi játéknapon, ugyanis a Chelsea és a Tottenham is kulcsfontosságú meccset vívott.
A Daily Express különösen kiemelte a gólszerző érdemeit, s szólt Mohamed Szalahról, aki azért került ki a keretből, mert kritizálta a vezetőket és Arne Slotot is.
Szoboszlai nem hibázott Szalah távollétében, és új lendületet adott Arne Slotnak
– olvasható a címlapon. A The Telegraph is az egyiptomi támadó hiányára helyezte a hangsúlyt:
Nincs Szalah? Nem probléma!
Bár a magyar válogatott sztárjátékosa eddig nem volt a Liverpool kijelölt büntetőrúgója, Mohamed Szalah távollétében a holland vezetőedző rá bízta a lövést, amelyet Szoboszlai hiba nélkül teljesített. Nem meglepő a választás, hiszen pályafutása során csupán egyszer hibázott büntetőt, miközben húsz alkalommal értékesítette a nagy lehetőséget.
Szoboszlai szinte mindig ugyanazt az oldalt választja:
