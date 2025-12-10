"Nagyon nehéz" - Szoboszlai gólja után Szalahról beszélt a Liverpool focistája

Negyedik meccsén is veretlen maradt Mohamed Szalah nélkül a Liverpool. A keretből kirakott klublegenda távollétében Szoboszlai Dominik lőhetett tizenegyest a 88. percben, az angolok ezzel a góllal nyertek 1-0-ra az Internazionale otthonában a BL-ben.
A meccs után a klubot kilencedik éve erősítő Andrew Robertson arról beszélt, a jelenlegi helyzetben nagyon kellett nekik a jó eredmény, amely összekovácsolja őket a mostani, zavaros időkben. A balhátvéd Mohamed Szalahról is szót ejtett.
"Ez most nagyon nehéz így. A klub egyik legnagyobb játékosáról beszélünk. Ami történt megtörtént. Most össze kell tartanunk"
- mondta Robertson, aki Szalah-val együtt 2017-ben érkezett a csapathoz. Bízik benne, hogy azok után, hogy a csatár nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt még van esély a helyzet rendezésére.
Szeretek vele játszani és remélem, hogy még fogunk is együtt itt szerepelni.
A magyar labdarúgó 3 gólnál és 3 gólpassznál jár a BL idei szezonjában. Az Inter ellen a 88. percben higgadt maradt, a híresen jó tizenegyesvédő Yann Sommer kapusnak esélye sem volt ellene.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
