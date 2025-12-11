Bajnokok Ligája: Nem tud hibázni az Arsenal, az összes eredmény egy helyen

Továbbra is pontveszteség nélkül vezeti az Arsenal - hat fordulót követően - a labdarúgó Bajnokok Ligája tabelláját, és egyedüliként a 36 csapatos mezőnyben veretlen.
Qarabag (azeri)-Ajax Amsterdam (holland) 2-4
gól: Duran (10.), Matheus Silva (47.), illetve Dollberg (39.), Gloukh (79., 90.), Gaaei (83.)
Villarreal (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 2-3
gól: Comesana (47.), Oluwaseyi (56.), illetve Elyounoussi (2.), Acsuri (48.), Cornelius (90.)
Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 2–0
gól: Mckennie (679., J. David (73.)
FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) 0–3
gól: Madueke (25., 47.), Martinelli 56.)
Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–0
Benfica (portugál)-Napoli (olasz) 2-0
gól: Rios (20.), Barreiro (49.)
Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 1-2
gól: Rodrygo (28.), illetve O'Reilly (35.), Haaland (43.-11-esből)
Borussia Dortmund (német)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2
gól: Brandt (18., 51.), illetve Aleesami (42.), Hauge (75.)
Bayer Leverkusen (német)-Newcastle United (angol) 2-2 (1-0)
gól: Bruno Guimaraes (13., öngól), Grimaldo (88.), illetve Gordon (51.), Miley (74.)
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
