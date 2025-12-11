Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Bajnokok Ligája: Nem tud hibázni az Arsenal, az összes eredmény egy helyen

Bajnokok Ligája
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 06:15
Nem tud hibázni az Arsenal. A londoni csapat újabb győzelmet aratott a Bajnokok Ligája hatodik körében.
Továbbra is pontveszteség nélkül vezeti az Arsenal - hat fordulót követően - a labdarúgó Bajnokok Ligája tabelláját, és egyedüliként a 36 csapatos mezőnyben veretlen.

arsenal-bruges, bajnokok Ligája
Az Arsenal a Bruges otthonában is nyert a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján Fotó: AFP

Bajnokok Ligája eredmények, alapszakasz, 6. forduló:

Qarabag (azeri)-Ajax Amsterdam (holland) 2-4
gól: Duran (10.), Matheus Silva (47.), illetve Dollberg (39.), Gloukh (79., 90.), Gaaei (83.)

Villarreal (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 2-3
gól: Comesana (47.), Oluwaseyi (56.), illetve Elyounoussi (2.), Acsuri (48.), Cornelius (90.)

Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 2–0 
gól: Mckennie (679., J. David (73.)

FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) 0–3 
gól: Madueke (25., 47.), Martinelli 56.)

Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–0

Benfica (portugál)-Napoli (olasz) 2-0

gól: Rios (20.), Barreiro (49.)

Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 1-2 

gól: Rodrygo (28.), illetve O'Reilly (35.), Haaland (43.-11-esből)

Borussia Dortmund (német)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2

gól: Brandt (18., 51.), illetve Aleesami (42.), Hauge (75.)

Bayer Leverkusen (német)-Newcastle United (angol) 2-2 (1-0)

gól: Bruno Guimaraes (13., öngól), Grimaldo (88.), illetve Gordon (51.), Miley (74.)

 

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

