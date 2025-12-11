Bajnokok Ligája: Nem tud hibázni az Arsenal, az összes eredmény egy helyen

Továbbra is pontveszteség nélkül vezeti az Arsenal - hat fordulót követően - a labdarúgó Bajnokok Ligája tabelláját, és egyedüliként a 36 csapatos mezőnyben veretlen.

Az Arsenal a Bruges otthonában is nyert a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján Fotó: AFP

Bajnokok Ligája eredmények, alapszakasz, 6. forduló:

Qarabag (azeri)-Ajax Amsterdam (holland) 2-4

gól: Duran (10.), Matheus Silva (47.), illetve Dollberg (39.), Gloukh (79., 90.), Gaaei (83.) Villarreal (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 2-3

gól: Comesana (47.), Oluwaseyi (56.), illetve Elyounoussi (2.), Acsuri (48.), Cornelius (90.) Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 2–0

gól: Mckennie (679., J. David (73.) FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) 0–3

gól: Madueke (25., 47.), Martinelli 56.) Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–0 Benfica (portugál)-Napoli (olasz) 2-0 gól: Rios (20.), Barreiro (49.) Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 1-2 gól: Rodrygo (28.), illetve O'Reilly (35.), Haaland (43.-11-esből) Borussia Dortmund (német)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2 gól: Brandt (18., 51.), illetve Aleesami (42.), Hauge (75.) Bayer Leverkusen (német)-Newcastle United (angol) 2-2 (1-0) gól: Bruno Guimaraes (13., öngól), Grimaldo (88.), illetve Gordon (51.), Miley (74.)

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

