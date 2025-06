/Szoboszlai barátja egyetlen kérdéssel megsemmisítette Pep Guardiolát

Közeleg a Manchester City első mérkőzése a marokkói Wydad Casablanca ellen az első 32 csapatos labdarúgó klubvilágbajnokságon, amelyen megmentené a szezonját az angol óriás. A nem a legjobb formának örvendő Erling Haaland azonban hiányolja barátját, akivel hosszú ideje mostohán bánik Pep Guardiola. A katalán tréner most a keretbe sem válogatta be az angol játékost.

Gyakori jelenet: Erling Haaland vigasztalja barátját, Jack Grealisht Fotó: AFP

Haaland odavágott

Kegyetlen döntést hozott, egyúttal egyértelmű üzenetet küldött Jack Grealishnek a Manchester City menedzsere, Pep Guardiola, aki nemes egyszerűséggel nem nevezte be az angol szélsőt csapata klubvilágbajnoki keretébe.

A 29 éves focista a legjobb 27 közé sem fért be úgy, hogy nem is sérült!

Nem ment el szó nélkül barátja megalázása mellett a Szoboszlai Dominikkel is barátságot ápoló Erling Haaland. A norvég csatár a repülőből posztolt a Snapchaten a mellette üresen marad ülőhelyről. Mellékelt egy különösen sokatmondó képaláírást is írt.

Jack Grealish, hol vagy?”

– kérdezte Haaland egy síró macskafej emoji mellett. A reakciót a Daily Mirror vette észre, a lap felidézte, hogy a norvég már a 2022-es angol bajnoki cím ünneplésekor nem éppen irodalmi stílusban közölte: szereti Grealisht.

Grealish hallgat, az edző halogat

Haaland időnként kőkemény, leginkább vicces formába burkolt megnyilvánulásai mögött sokszor komoly mondanivaló áll. Ugyanakkor Grealish nem reagált sem a kérdésre, sem arra, hogy kimaradt az utazó csapatból. Eleve a szezonban kevés játéklehetőséget kapott, így az angol válogatottba sem került be. az utolsó 7 bajnokiból négyszer a kispadon ült, egyszer be sem nevezték, amikor a pályára került, abban sem volt köszönet: 1, illetve 3 percre cserélték be.

Négy éve 117 millió fontért igazolt játékost állítólag már fél áron is elengednék.

Sajtóhírek szerint az Aston Villa, a Newcastle, a West Ham és az Everton szívesen látná, ahogy a Napoli és a Bayer Leverkusen is. Pep Guardiola azt állítja, nincs személyes problémája a játékossal, egyúttal elhárította a felelősséget magáról.

− Természetesen Jacknek játszania kell. Ez az igazság.

Egy hihetetlen játékos, akinek háromnaponta fociznia kell, de ez nem történt meg ebben a szezonban és a tavalyiban sem.

Ezt nálunk, vagy máshol kell megtennie. De ez Jack, az ügynöke és a klub közös döntése lesz.