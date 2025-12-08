Áll a bál Liverpoolban, Szalahnak bocsánatot kell kérnie Szoboszlaitól

Vélhetően csak Arne Slot vezetőedzőnek címezte, mégis a csapattársait is kellemetlenül érintette Mohamed Szalah kifakadása. Az újabban a kispadra száműzött egyiptomi futballsztár a szombati Leeds-Liverpool (3-3) angol bajnoki mérkőzés után pakolt ki, nem sokkal azután, hogy a kényszerből a posztján játszó magyar barátja, Szoboszlai Dominik arról nyilatkozott: a krízisben össze kell tartaniuk és nem a nyilvánosság elé tárni minden belső problémájukat.
A csapatból korábban kihagyhatatlan Szalah a hirtelen mellőzése miatt arról beszélt, hogy úgy érzi, a "busz alá lökték", és vele akarják elvitetni a balhét a gyatra szereplés miatt. Rövidesen elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára, és az is elképzelhető, hogy a nemrég meghosszabbított szerződése dacára már vissza sem tér Liverpoolba. A vele már szóba sem álló Slot állítólag nem is nevezi ötszörös Premier League-gólkirályát a keddi (21.00), Internazionale elleni milánói Bajnokok Ligája-rangadóra. Ehhez képest Szalah jó barátja, Szoboszlai a meccs után éppen arra hívta föl a csapattársai figyelmét, hogy mindenki nézzen magába és a saját teljesítményében keresse a hibát.
"Ami az öltözőben történik, az ott is marad. Nem tartozik a nyilvánosságra" – tette hozzá Szoboszlai Dominik, csak pár perccel azelőtt, hogy Szalah kifakadt volna a klubon belüli feszültségekről.
Mohamed Szalah nyilatkozata a Rousing the Kop liverpooli híroldal szerint mindenkit sokkolt, további feszültséget okozott a csapatban és környezetében. Még akkor is, hogy sokan egyetértenek vele és a kirúgás szélére került Slot számlájára írják a Pool vesszőfutását. A kilencedik éve a klubnál sikert, sikerre halmozó, 33 éves támadó hibázott azzal, hogy nyilvánosan kritizálta a holland edzőt, ezért
bocsánatkéréssel tartozik a csapattársainak, de különösen Szoboszlai Dominiknak.
A cikk szerint Szalah egyenesen nevetségessé tette a meccs után egészen másról nyilatkozó magyar barátját, akinek profi megnyilvánulását aláásta a mellőzött szélső kifakadása a rendkívül fontos Internazionale-Liverpool BL-rangadó előtt.
Az angol PL címvédőjeként 15 forduló után csak 9. Liverpool a Bajnokok Ligája főtábláján három győzelemmel és két vereséggel a 13. helyen áll, míg keddi vendéglátója, az olasz Inter három ponttal Szoboszlaiék előtt, negyedik a tabellán.
A Leeds-Liverpool (3-3) meccs összefoglalója:
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.