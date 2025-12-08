Áll a bál Liverpoolban, Szalahnak bocsánatot kell kérnie Szoboszlaitól

Vélhetően csak Arne Slot vezetőedzőnek címezte, mégis a csapattársait is kellemetlenül érintette Mohamed Szalah kifakadása. Az újabban a kispadra száműzött egyiptomi futballsztár a szombati Leeds-Liverpool (3-3) angol bajnoki mérkőzés után pakolt ki, nem sokkal azután, hogy a kényszerből a posztján játszó magyar barátja, Szoboszlai Dominik arról nyilatkozott: a krízisben össze kell tartaniuk és nem a nyilvánosság elé tárni minden belső problémájukat.

Mohamed Szalah (balra) a meccs utáni nyilvános kifakadásával zárójelbe tette mindazt, amiről Szoboszlai Dominik beszélt

Fotó: AFP

A csapatból korábban kihagyhatatlan Szalah a hirtelen mellőzése miatt arról beszélt, hogy úgy érzi, a "busz alá lökték", és vele akarják elvitetni a balhét a gyatra szereplés miatt. Rövidesen elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára, és az is elképzelhető, hogy a nemrég meghosszabbított szerződése dacára már vissza sem tér Liverpoolba. A vele már szóba sem álló Slot állítólag nem is nevezi ötszörös Premier League-gólkirályát a keddi (21.00), Internazionale elleni milánói Bajnokok Ligája-rangadóra. Ehhez képest Szalah jó barátja, Szoboszlai a meccs után éppen arra hívta föl a csapattársai figyelmét, hogy mindenki nézzen magába és a saját teljesítményében keresse a hibát.

"Ami az öltözőben történik, az ott is marad. Nem tartozik a nyilvánosságra" – tette hozzá Szoboszlai Dominik, csak pár perccel azelőtt, hogy Szalah kifakadt volna a klubon belüli feszültségekről.

Bohócot csinált Szoboszlai Dominikból a kifakakadásával?

Mohamed Szalah nyilatkozata a Rousing the Kop liverpooli híroldal szerint mindenkit sokkolt, további feszültséget okozott a csapatban és környezetében. Még akkor is, hogy sokan egyetértenek vele és a kirúgás szélére került Slot számlájára írják a Pool vesszőfutását. A kilencedik éve a klubnál sikert, sikerre halmozó, 33 éves támadó hibázott azzal, hogy nyilvánosan kritizálta a holland edzőt, ezért

bocsánatkéréssel tartozik a csapattársainak, de különösen Szoboszlai Dominiknak.

A cikk szerint Szalah egyenesen nevetségessé tette a meccs után egészen másról nyilatkozó magyar barátját, akinek profi megnyilvánulását aláásta a mellőzött szélső kifakadása a rendkívül fontos Internazionale-Liverpool BL-rangadó előtt.