Hatalmas kiáltásban tört ki a Fradi sztárja, csapattársa a fejét fogta - videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 19:00
Tóth AlexGruber Zsombor
Tóth Alex és Gruber Zsombor egy mókás videóval szórakoztatta a rajongókat. A Fradi játékosaiban a pályán kívül sem hagy alább a versenyszellem.

A Fradi futballistái számára azok a napok sem telnek unalmasan, amikor éppen nem az NB I-ben vagy a nemzetközi kupában vívnak vérre menő összecsapást. Robbie Keane együttese csütörtökön 2-1-es győzelmet aratott az Európa-ligában a Rangers ellen, és vasárnap már a Debrecent fogadják a magyar élvonalban. Ennek ellenére a csapat két fiatal sztárja, Tóth Alex és Gruber Zsombor találtak időt egy kis kikapcsolódásra: a páros egy jengapartira ült össze. A videóból kiderül, melyikük bizonyult ügyesebbnek a végletekig kiélezett összecsapáson.

A Fradi már biztosan az egyenes kieséses szakaszba jutott az Európa-ligában
A Fradi már biztosan az egyenes kieséses szakaszba jutott az Európa-ligában Fotó: Polyák Attila

A FradiMédia TikTok-oldalára feltöltött videóban a két játékos roppant jó hangulatban nézett farkaszemet egymással a természetesen zöld-fehér rudakból álló jenga-torony mellett. A nagyon egyszerű játék célja, hogy a farudakból felépített toronyból a feleknek felváltva kell kiszednie az alsó szintek egy-egy elemét, amíg valaki (a vesztes) le nem dönti a tornyot.

Mindketten koncentráltan játszottak, és óvatos mozdulatokkal próbálták megőrizni a torony stabilitását. Végül Tóth Alex bizonyult ügyesebbnek, és győzelmét egy örömteli kiáltással ünnepelte.

A Fradi minden fronton tarol

A játékosokra rá is fér a pihenés, ugyanis már bebiztosították a tavaszi Európa-ligás szereplést, és a bajnokság felénél vezetik a Fizz Liga pontvadászatát az ETO és a DVSC előtt.

@fradimedia Zsombi és Alex egy kis Jenga-csatával kapcsolódnak ki⚽️ A pályán kőkemény a tempó, de néha kell egy kis chill is kell… 🎯 Szerintetek ki fog nyerni? Írjátok meg kommentben!💚 #jenga #fyp #game #football #christmas ♬ Christmas standard song - 3KTrack

