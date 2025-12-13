Hatalmas kiáltásban tört ki a Fradi sztárja, csapattársa a fejét fogta - videó

A Fradi futballistái számára azok a napok sem telnek unalmasan, amikor éppen nem az NB I-ben vagy a nemzetközi kupában vívnak vérre menő összecsapást. Robbie Keane együttese csütörtökön 2-1-es győzelmet aratott az Európa-ligában a Rangers ellen, és vasárnap már a Debrecent fogadják a magyar élvonalban. Ennek ellenére a csapat két fiatal sztárja, Tóth Alex és Gruber Zsombor találtak időt egy kis kikapcsolódásra: a páros egy jengapartira ült össze. A videóból kiderül, melyikük bizonyult ügyesebbnek a végletekig kiélezett összecsapáson.
A FradiMédia TikTok-oldalára feltöltött videóban a két játékos roppant jó hangulatban nézett farkaszemet egymással a természetesen zöld-fehér rudakból álló jenga-torony mellett. A nagyon egyszerű játék célja, hogy a farudakból felépített toronyból a feleknek felváltva kell kiszednie az alsó szintek egy-egy elemét, amíg valaki (a vesztes) le nem dönti a tornyot.
Mindketten koncentráltan játszottak, és óvatos mozdulatokkal próbálták megőrizni a torony stabilitását. Végül Tóth Alex bizonyult ügyesebbnek, és győzelmét egy örömteli kiáltással ünnepelte.
A játékosokra rá is fér a pihenés, ugyanis már bebiztosították a tavaszi Európa-ligás szereplést, és a bajnokság felénél vezetik a Fizz Liga pontvadászatát az ETO és a DVSC előtt.
