Még egy magyar focistát igazol a Liverpool? Új Szoboszlaiként cikkeznek róla

Néhány nappal ezelőtt még olasz és német klubok érdeklődéséről lehetett olvasni a Fradi tehetségével kapcsolatban, mostanra azonban úgy tűnik, a Liverpool is felfigyelt Tóth Alex játékára. A német Sky Sports által az "új Szoboszlainak" titulált magyar válogatott középpályásért az Anfield Watch értesülései szerint akár 15 millió eurót is hajlandó lenne adni az angol sztárcsapat.
A brit portál úgy tudja, hogy a már Szoboszlait, Kerkezt és Pécsi Ármint is a soraiban tudó egyesület zöld utat kapott Tóth szerződtetésére. A Liverpool számára ez az összeg nem jelentene komoly anyagi megterhelést, különösen akkor, ha a klub szakmai stábja valóban úgy véli, hogy a 20 éves középpályás a magyar válogatott csapatkapitányához hasonló kaliberű játékos lehet a jövőben.
A cikk hangsúlyozza, hogy a Ferencváros feltörekvő focistájának több szálon is van kötődése a Liverpoolhoz: egyrészt a nemzeti csapatban Szoboszlai Dominik oldalán szerepel, edzője, Robbie Keane játékosként megfordult a vörösöknél, másrészt Naby Keita mellett játszik, aki öt idényen át erősítette a Vörösöket.
Tóth Alex idén a Ferencváros egyik kulcsembere: eddig 54 tétmérkőzésen 15 gólpasszt és 4 gólt jegyzett a zöld-fehérek színeiben, és Marco Rossi válogatottjának is stabil tagja. A Transfermarkt októberi frissítése óta ő az NB I legértékesebb játékosa 5 millió euróval.
Ha a Fradi rábólintana a 15 millió eurós ajánlatra, az minden korábbinál nagyobb bevételt hozó átigazolást jelentene a klub számára, hiszen a jelenlegi csúcs ifj. Lisztes Krisztián nevéhez fűződik: őt 6 millió euró ellenében hagyta el a magyar rekordbajnokot.
