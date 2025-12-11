Varga Barnabás megállíthatatlan, a Fradi verhetetlen az Európa-ligában

Az Európa-ligában öt forduló után veretlen (három győzelem, két döntetlen) Ferencváros az eddig nyeretlen skót Glasgow Rangers csapatát fogadta a Groupama Arénában. Az első félidő kiélezett játékot hozott, és amikor már úgy tűnt, hogy a zöld-fehérek átveszik a meccs irányítását, jött az igazi hidegzuhany. A 27. percben Raemaekers testéről lepattant egy lövés, amelyre az MTK-ban is megfordult Miovszki reagált leggyorsabban, és egy látványos, akrobatikus mozdulattal, öt méterről a kapuba talált. A partjelző először lest jelzett, ám rövid videóbírózás után a játékvezető megadta találatot, ezzel fél óra után 0-1-et mutatott az eredményjelző Fradi-Rangers mérkőzésen.

Varga Barnabás gólja döntött a Fradi-Rangers Európa-liga mérkőzésen Fotó: Polyák Attila/Origo

Azonban Robbie Keane csapata még az első félidőben tudott válaszolni: a 45 perc utáni hosszabbítás legvégén Cissé ment el a jobbszélen és passzolt Ötvöshöz, a középpályás pedig 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Ezzel 1-1-es döntetlennél vonultak szünetre a csapatok.

Fradi-Rangers: veretlen maradt a magyar csapat

A második játékrészben a magyar rekordbajnok irányította az összecsapást, viszont több ígéretes akció után sem sikerült feltörni a skót védelmet. Egészen a 72. percig, amikor O'Dowda remek beadása megtalálta Varga Barnabás fejét, aki kíméletlenül a léc alá fejelt (2-1). Ezzel otthon tartotta a három pontot a Robbie Keane csapata, és már 14 ponttal áll az Európa-liga alapszakaszában, amely az előző évben elég volt a nyolcaddöntőre.

Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. pozícióban végzők oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a legjobb 16 közé jutásért. A 25-36. helyezettek búcsúznak az európai kupaporondtól.