Varga Barnabás megállíthatatlan, a Fradi verhetetlen az Európa-ligában

Az Európa-ligában öt forduló után veretlen (három győzelem, két döntetlen) Ferencváros az eddig nyeretlen skót Glasgow Rangers csapatát fogadta a Groupama Arénában. Az első félidő kiélezett játékot hozott, és amikor már úgy tűnt, hogy a zöld-fehérek átveszik a meccs irányítását, jött az igazi hidegzuhany. A 27. percben Raemaekers testéről lepattant egy lövés, amelyre az MTK-ban is megfordult Miovszki reagált leggyorsabban, és egy látványos, akrobatikus mozdulattal, öt méterről a kapuba talált. A partjelző először lest jelzett, ám rövid videóbírózás után a játékvezető megadta találatot, ezzel fél óra után 0-1-et mutatott az eredményjelző Fradi-Rangers mérkőzésen.
Azonban Robbie Keane csapata még az első félidőben tudott válaszolni: a 45 perc utáni hosszabbítás legvégén Cissé ment el a jobbszélen és passzolt Ötvöshöz, a középpályás pedig 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Ezzel 1-1-es döntetlennél vonultak szünetre a csapatok.
A második játékrészben a magyar rekordbajnok irányította az összecsapást, viszont több ígéretes akció után sem sikerült feltörni a skót védelmet. Egészen a 72. percig, amikor O'Dowda remek beadása megtalálta Varga Barnabás fejét, aki kíméletlenül a léc alá fejelt (2-1). Ezzel otthon tartotta a három pontot a Robbie Keane csapata, és már 14 ponttal áll az Európa-liga alapszakaszában, amely az előző évben elég volt a nyolcaddöntőre.
Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. pozícióban végzők oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a legjobb 16 közé jutásért. A 25-36. helyezettek búcsúznak az európai kupaporondtól.
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.