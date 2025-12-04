"Nem akarok csúnya szót mondani" - Böde Dani elmondta a véleményét az MLSZ szabályáról

Közel a 39 évhez lett az NB I-ben másodszor is gólkirály májusban Böde Dániel. A Paks csatára emellett sorozatban másodszor is megnyerte a Magyar Kupát csapatával, a döntőben mindkétszer a Ferencvárost legyőzve. Jövőre már 40 éves lesz, s egyelőre nem beszél visszavonulásról. Böde Dani azt nem tudja, hogy ez az ő dicsérete-e, vagy a többiek kritikája.

Böde Dani 39 évesen is a legjobbak között van Fotó: Dömötör Csaba

Böde a saját TikTok-csatornáján beszélt a teljesítményéről, s szóba került az MLSZ szabályzata is.

"Az mindent elmond, ha 39 évesen még játszok. Ez nem tudom, hogy ez az én dicséretem, vagy a többiek szégyene"

- utalt a jelenlegi mezőnyre a csatár.

Böde Dani szerint mindenki törjön utat magának

Az NB I-ben nagy vitát kavar az MLSZ szabályzata. A klubok akkor kapnak plusz pénzt, ha legalább öt magyar szerepel egyszerre a csapatukban, ráadásul egy 21 éves aluli fiatalnak is pályán kell lennie. Böde szerint emiatt nehezebb hazai játékost igazolni, de nem is ez a legnagyobb baj.

Nem akarok csúnya szót mondani, de azért játsszon egy fiatal, mert letépi az öregről a mezt, ne azért, mert a klubok pénzt kapnak miatta. Törjön utat magának

- mondta a rá jellemző őszinteséggel Böde, aki szerint ebben a formában nem segít az MLSZ magyarszabálya.