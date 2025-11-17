Nem hagyta szó nélkül a történteket, visszaszólt az írek gólszerzője

Nem túlzás állítani, hogy Troy Parrott néhány nap leforgása alatt nemzeti hőssé vált Írországban. Már a portugálok elleni duplája is óriási szenzációt keltett, ám a magyar-ír sorsdöntő világbajnoki selejtezőn szerzett mesterhármasával örökre beírta nevét hazája labdarúgásának történelem könyvébe. A siker után az AZ Alkmaar támadója felidézte azokat a napokat, amikor kevesen adtak esélyt az írek továbbjutására.

Troy Parrott mesterhármast szerzett a Magyarország-Írország vb-selejtezőn / Fotó: NurPhoto

Troy Parrott mindvégig hitt a továbbjutásban

Szerintem mindenki leírt minket a csoportkör elején. Én nem győztem elégszer hangsúlyozni, hogy mindig van esély, és mi éltünk ezzel az eséllyel

– nyilatkozta a 23 éves csatár, aki hazája válogatottjának a történetében az első játékos, aki idegenbeli mérkőzésen mesterhármast ért el.

Már a mérkőzés előtt is komoly figyelem övezte Parrottot: a magyar válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit is megkérdezték, szükséges-e külön felkészülni az ír támadóból.

Nem mondanám, hogy Troy Parrott ellen föl kéne készülni, Ismerjük a képességeit.

Repülőteret neveztek el a magyar-ír meccs hőséről

A dublini repülőtér rendhagyó módon tisztelgett a nemzeti hős előtt: hivatalos X-oldalukon egy mesterséges intelligenciával készített képet tettek közzé, amelyen a légikikötő nevét Troy Parrott Repülőtérre módosították. Ezzel nem álltak meg, a hivatalos fiók nevét is lecserélték. Természetesen mindez csak vicc volt, de a kreatív posztot imádták az írek.

A mindent eldöntő gól után egy szurkolói videó is készült a repülőtér egyik kocsmájában, amely azóta vírusként terjed az interneten.

Dublin airport pub right now. 90+6 #Ireland off to the playoffs pic.twitter.com/KaXrz1mEOJ — Zuzana Botikova (@zuzinuanella) November 16, 2025

Úgy tűnik, az ír csapat sem tudott betelni Parrott találatával: az öltözőben visszanézve ugyanolyan lelkesedéssel ünnepelték, mint korábban a pályán.

Love the fact Ireland are just watching the goal over and over again, like the rest of us pic.twitter.com/7UWflqTvhE — Maurice Brosnan (@m_brosnan) November 16, 2025