Nem hagyta szó nélkül a történteket, visszaszólt az írek gólszerzője

magyar válogatott
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 14:30
Marco RossiÍrországvb-selejtező
A magyar-ír mérkőzés hősét nem akárhogyan ünneplik hazájában. A Puskás Arénában mesterhármast szerző Troy Parrott a kételkedőknek is üzent.

Nem túlzás állítani, hogy Troy Parrott néhány nap leforgása alatt nemzeti hőssé vált Írországban. Már a portugálok elleni duplája is óriási szenzációt keltett, ám a magyar-ír sorsdöntő világbajnoki selejtezőn szerzett mesterhármasával örökre beírta nevét hazája labdarúgásának történelem könyvébe. A siker után az AZ Alkmaar támadója felidézte azokat a napokat, amikor kevesen adtak esélyt az írek továbbjutására.

Troy Parrott mesterhármast szerzett a Magyarország-Írország vb-selejtezőn
Troy Parrott mesterhármast szerzett a Magyarország-Írország vb-selejtezőn / Fotó: NurPhoto

Troy Parrott mindvégig hitt a továbbjutásban

Szerintem mindenki leírt minket a csoportkör elején. Én nem győztem elégszer hangsúlyozni, hogy mindig van esély, és mi éltünk ezzel az eséllyel

nyilatkozta a 23 éves csatár, aki hazája válogatottjának a történetében az első játékos, aki idegenbeli mérkőzésen mesterhármast ért el.

Már a mérkőzés előtt is komoly figyelem övezte Parrottot: a magyar válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit is megkérdezték, szükséges-e külön felkészülni az ír támadóból.

Nem mondanám, hogy Troy Parrott ellen föl kéne készülni, Ismerjük a képességeit.

Repülőteret neveztek el a magyar-ír meccs hőséről

A dublini repülőtér rendhagyó módon tisztelgett a nemzeti hős előtt: hivatalos X-oldalukon egy mesterséges intelligenciával készített képet tettek közzé, amelyen a légikikötő nevét Troy Parrott Repülőtérre módosították. Ezzel nem álltak meg, a hivatalos fiók nevét is lecserélték. Természetesen mindez csak vicc volt, de a kreatív posztot imádták az írek.

A mindent eldöntő gól után egy szurkolói videó is készült a repülőtér egyik kocsmájában, amely azóta vírusként terjed az interneten.

Úgy tűnik, az ír csapat sem tudott betelni Parrott találatával: az öltözőben visszanézve ugyanolyan lelkesedéssel ünnepelték, mint korábban a pályán.

Vb-lázban ég a világ!

