Nem hagyta szó nélkül a történteket, visszaszólt az írek gólszerzője

Nem túlzás állítani, hogy Troy Parrott néhány nap leforgása alatt nemzeti hőssé vált Írországban. Már a portugálok elleni duplája is óriási szenzációt keltett, ám a magyar-ír sorsdöntő világbajnoki selejtezőn szerzett mesterhármasával örökre beírta nevét hazája labdarúgásának történelem könyvébe. A siker után az AZ Alkmaar támadója felidézte azokat a napokat, amikor kevesen adtak esélyt az írek továbbjutására.
Szerintem mindenki leírt minket a csoportkör elején. Én nem győztem elégszer hangsúlyozni, hogy mindig van esély, és mi éltünk ezzel az eséllyel
– nyilatkozta a 23 éves csatár, aki hazája válogatottjának a történetében az első játékos, aki idegenbeli mérkőzésen mesterhármast ért el.
Már a mérkőzés előtt is komoly figyelem övezte Parrottot: a magyar válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit is megkérdezték, szükséges-e külön felkészülni az ír támadóból.
Nem mondanám, hogy Troy Parrott ellen föl kéne készülni, Ismerjük a képességeit.
A dublini repülőtér rendhagyó módon tisztelgett a nemzeti hős előtt: hivatalos X-oldalukon egy mesterséges intelligenciával készített képet tettek közzé, amelyen a légikikötő nevét Troy Parrott Repülőtérre módosították. Ezzel nem álltak meg, a hivatalos fiók nevét is lecserélték. Természetesen mindez csak vicc volt, de a kreatív posztot imádták az írek.
A mindent eldöntő gól után egy szurkolói videó is készült a repülőtér egyik kocsmájában, amely azóta vírusként terjed az interneten.
Úgy tűnik, az ír csapat sem tudott betelni Parrott találatával: az öltözőben visszanézve ugyanolyan lelkesedéssel ünnepelték, mint korábban a pályán.
