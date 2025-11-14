Ronaldo dühbe gurult, kiütötte magát az utolsó világbajnoksága rajtjáról - Videó

VAR-vizsgálat után állította ki Cristiano Ronaldót a csütörtöki ír-portugál (2-0) világbajnoki selejtezőmérkőzés svéd játékvezetője, Glenn Nyberg. A szurkolóktól cukkolt ötszörös aranylabdás világsztár idegei a 61. percben (már kétgólos hazai vezetésnél) mondták fel a szolgálatot: a hazaiak tizenhatosán belül könyökölte hátba a mezét húzó Dara O’Shea-t, majd hevesen gesztikulálva hagyta el a játékteret. A 40 éves Ronaldo kiállítása nem volt éppen elhamarkodott: a 226. válogatott meccsén először kapott piros lapot. Noha az ilyesmi sosem jön jókor, esetében talán a legrosszabbkor veszítette el a fejét.
Ronaldo kiállítása (lásd az alábbi videón) szándékos ütésért, azonnali pirossal történt Írországban, ami azt jelenti: biztosan nem csak Portugália vasárnapi utolsó, örmények elleni hazai vb-selejtezőjét kell kihagynia, hanem több mérkőzésről fogják eltiltani.
Vagyis minimum az első, de akár több meccsről is hiányozni fog, ha övéi az utolsó fordulóban bebiztosítják a részvételüket a 2026-os világbajnokságon. Ezt az esélyt már kétszer elszalasztották, a dublini vereségük előtt már októberben, a magyar válogatott elleni lisszaboni 2-2 alkalmával is.
Cristiano Ronaldo számára (címvédő argentin riválisához, Lionel Messihez hasonlóan) a 2026-os foci-vb már az új rekordot jelentő hatodik lesz(?) a 2006-os debütálása óta. És noha bámulatosan fitt, egyben az utolsó is.
– Határozottan igen – válaszolta Ronaldo még az Írország-Portugália vb-selejtező előtti napokban egy szaúdi fórumra videón bekapcsolódva arra a kérdésre, hogy ez lesz-e az utolsó vb-részvétele. – Akkor már 41 éves leszek, és azt hiszem, ez lesz az a pillanat.
Ezt követően arra is célzott, hogy vészesen közeleg a visszavonulása időpontja.
– Legyünk őszinték: ha azt mondom, "rövidesen", akkor arra gondolok, hogy valószínűleg még egy vagy két évig leszek itt – mondta Cristiano Ronaldo.
