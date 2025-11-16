Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Marco Rossi összetörten beszélt, képtelen a jövőre gondolni

Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 18:10
világbajnokságMarco Rossi
A kapitány nem gondol a jövőre, vagy a következő meccsekre. Marco Rossi borzalmasan csalódott az írek elleni 3-2-es vereség után.

Marco Rossi 2018 óta, hét éve vezeti a fociválogatottat, de elmondása szerint sosem érezte még ilyen rosszul magát, mint az írek elleni meccs után. Érthető, a csapat hiába vezetett 2-1-re, a 96. percben bekapott góllal 3-2-re elveszítette a meccset és az esélyét a világbajnoki szereplésre.

Marco Rossi a Magyarország-Írország meccsen
Marco Rossi a Magyarország-Írország meccsen Fotó: Tumbász Hédi

A kapitány egyelőre nem tudja, hogyan tovább.

Nincsenek szavaim. Csalódott és szomorú vagyok. A srácok, a szurkolók, az ország miatt. Elveszítettük az esélyünket

- kesergett az olasz szakember a lefújás után, szerinte semmivel nem leptek meg minket az írek.


"Tudtuk hogy ez lesz, ívelgetni fognak, de nem tudtuk felvenni a fizikumukkal a versenyt. Nehéz most a jövőre gondolnom, vagy a következő meccsekre. Hét éve vagyok kapitány, de a legrosszabbul most érzem magam."

Marco Rossi nagy álma nem valósult meg

A kapitány bízott abban, hogy 40 év után világbajnokságra vezeti a nemzeti csapatot, a vereséggel azonban eldőlt, 2026-ban biztosan nem leszünk ott a vb-n.

Videón az írek öröme:

 

