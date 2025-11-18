„Büszke testvér” – Szoboszlai sebzett lelkét Liverpoolban gyógyítják

A magyar mellett a nemzetközi sportsajtót is bejárta Szoboszlai Dominik érzelmes üzenete, amelyet labdarúgó-válogatottunk csapatkapitánya a vasárnapi magyar-ír világbajnoki selejtező (2-3) fájó kudarca másnapján posztolt a közösségi oldalain. A 96. percben kapott góllal, az utolsó utáni pillanatban elbukott nemzeti csapattal kapcsolatos érzelmi viharai nem csak minket, magyarokat érintett mélyen, de Szoboszlai liverpooli játékostársai, barátai is kifejezték, hogy mellette állnak.

A nyáron Liverpoolba igazolt Hugo Ekitiké máris közel került Szoboszlai Dominikhoz: testvéreként üzent a magyar csapattársának

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai a vb-selejtező lefújása után a kispadon zokogott, majd a Puskás Aréna pályájának szélén, a hozzá hasonlóan összetört szurkolókkal együtt könnyezte meg a régóta (sokunk esetében már 40 éve) dédelgetett vb-álmok tovatűnését. A meccset követő tévéinterjúban érthetően szűkszavú volt, de hétfőre összeszedte a gondolatait és üzent a drukkereknek és egész Magyarországnak.

Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre.

Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz.

Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, és ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is.

Egy VB-vel tartozunk nektek és magunknak. A munka újra elkezdődött

– fogalmazta meg a sebzett lelkét szaggató fájdalmat, de egyben már előre tekintett, a magyar válogatottra váró újabb feladatokra is.

Érzelmes szavaival óriási visszhangot váltott ki, csak az Instagram-bejegyzésére több mint 400 ezren reagáltak valamilyen aktivitással, és majd' 10 ezer embert késztetett hozzászólásra. Persze ahogy az lenni szokott, akadnak közöttük negatív reakciók, de a többség mellette áll.

Liverpooli barátai sietnek Szoboszlai Dominik segítségére

Természetesen utóbbi igaz a liverpooli csapatársaira is – köztük a szintúgy magyar válogatott Kerkez Milosra –, akikkel vállvetve szombattól már az angol bajnokságban és a Bajnokok Ligájában óriási sorozatterhelés vár rájuk. Profiként jól tudják, hogy bármilyen fontos is hamar túltenni magukat a kudarcokon és a sikereken is, akadnak olyan mély fájdalmak, amelyeken nehéz egyik napról a másikra átlendülni. Márpedig az idei zaklatott Liverpool-szezon eddigi legjobbjaként Szoboszlaira nagy szükség lesz ahhoz, hogy a mély válságba került angol bajnokcsapat kikászálódjon a gödörből és a következő hetekben ne rontsa el végképp az egész évét.

A Premier League élcsoportja 11 forduló után: Arsenal 26 pont; Manchester City 22; Chelsea 20;

...8. Liverpool 18.

Szoboszlai megható fotóját és üzenetét a Pool sztárjai közül többen is lájkolták. Angol válogatott posztriválisa, Curtis Jones éppúgy jelezte a támogatását a magyar csapattárs és barát felé, mint a hollandok sztárja, Ryan Gravenberch – mindkettejük csapata egyenes ágon kivívta már a vb-részvétel jogát –, és a skót Andy Robertson, aki kedden az egy ponttal vezető dánok legyőzésével még lehet csoportelső is. Páholyban érezheti már magát a francia válogatott, így a védő Ibrahima Konaté is: ő szintén együttérzéséről biztosította a magyar középpályást, akivel már a liverpooli éveik előtt Lipcsében is csapattársak voltak. A franciák csatára, Hugo Ekitiké csak idén nyáron igazolt az Anfieldre, mégis úgy érezte, hogy az ukránok ellen (4-0) szerzett első válogatottbeli gólja után támogatását fejezi ki Szoboszlai felé.