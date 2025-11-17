Aljas hazugság terjed Szoboszlairól a magyar-ír meccs után

Nem túlzás, hogy a futballrajongók világszerte felkapták a fejüket a vasárnapi magyar-ír világbajnoki selejtező (2-3) mérkőzés utolsó perceinek drámájára. Különösen a Liverpool-sztárként ismert Szoboszlai Dominik érzelemkitörései szolgáltatnak témát a közösségi oldalakon: se vége, se hossza azon bejegyzéseknek, amelyek válogatottunk csapatkapitányának lefújás utáni zokogásával foglalkoznak. A többség megértően áll hozzá és vigasztalja a végletekig csalódott középpályást, de olyan posztok és hozzászólások is akadnak bőven, amelyek kárörvendően, gúnyosan, sőt egyenesen utálkozva foglalkoznak Szoboszlai érzelmi hullámvasútjával.

Szoboszlai Dominik képtelen volt visszatartani a könnyeit tehetetlen csalódottságában a magyar-ír meccs drámája után

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A sorsdöntő vb-selejtező 95. percében bekapott Troy Parrott-gól okozta sokk (és ezzel a pótselejtezőről való lecsúszás) után összeomlott Szoboszlai a kispadon magába roskadva, az arcát a kezeibe temetve zokogott.

Ennek és a könnyes levonulásának képeit több helyütt két korábbi fotójával is párba állítják: az egyiken egy magyar gól ünneplésekor a kezeivel sírást imitáló, a könnyeit törölgető mozdulatokkal gúnyolja az íreket, míg a másikon – a második találatunk, Varga Barnabás 2-1-es vezetést jelentő álomgólja után – a kezét az orra előtt tartva, bohóckodva fejezi ki a fékevesztett örömét. Csakhogy míg utóbbi valóban megtörtént, előbbi egy rosszindulatú fantáziaszülemény, a mesterséges intelligencia segítségével összemachinált kamufotó.

A célja alighanem az, hogy mindenkit Szoboszlai ellen hergeljen, mintha a magyar válogatott utóbb móresre tanított vezére sportszerűtlenül gyerekkori kedvence, Cristiano Ronaldo csütörtöki hisztije miatt fölényeskedett volna a hátrányba került ellenféllel (az ötszörös aranylabdás világsztárt az előző körben egy védő lekönyökléséért kiállították Dublinban, ő pedig a szemeit törölgető gesztikulálással jelezte, hogy szerinte a „síró-picsogó” ír rájátszott a történtekre).

„Szoboszlainak most kéne visszavonulnia a futballtól. Micsoda hülyét csinált magából” – írta például egy Premier League-tematikájú X-oldal, ahol felültek a kamuképnek, majd a hozzászólóik egyike tisztázta: „Az a fotó hamisítvány”.