Nincs idő a könnyekre, Szoboszlaira brutális feladat vár

A magyar válogatott fájó búcsújával (Magyarország-Írország 2-3) zárult nemzeti csapatunk idei programja, de a csalódottságában zokogó, összetört Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak nagyon gyorsan össze kell szedniük magukat. Angol klubcsapatukban, az utóbbi hetekben mély válságba süllyedt Liverpoolban erőltetett menet vár rájuk.
A bajnoki címvédő létére 11 Premier League-forduló után csak a 8. helyen álló Liverpool vezetőedzője, Arne Slot alighogy visszakapja a válogatott futballistáit, szombaton (16.00, tv: Spíler 1) már a Nottinghamet fogadja a csapatával.
Ezzel együtt 22 nap alatt 7 kőkemény tétmeccset játszanak Szoboszlaiék: ötöt a bajnokságban, kettőt pedig a Bajnokok Ligájában (jövő szerdán a PSV-t fogadják, majd nem egészen két héttel később az Internazionale vendégei lesznek). Ezt követi majd két lazább hét – akkor "csak" szombatonként lépnek pályára, a Tettenham ellen idegenben, a Wolverhampton ellen pedig otthon –, majd karácsony után újra besűrűsödik a programjuk.
A híres Boxing Day másnapján, december 27-én érkező Wolves után, újév napján a Leeds lesz az ellenfél az Anfielden, majd három nappal később a Fulhamhez látogat a Pool, hogy az újabb lélegzetvételnyi szünet előtt éppen egy nagy rangadóval, az éllovas Arsenal otthonában zárják Szoboszlaiék a nagy menetelést.
...
8. Liverpool 18
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.