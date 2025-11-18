14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Nincs idő a könnyekre, Szoboszlaira brutális feladat vár

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 11:00
Kerkez MilosArne SlotPremier LeagueBajnokok LigájaSzoboszlai Dominik
Nagyon gyorsan össze kell kapnia magát Szoboszai Dominiknak és Kerkez Milosnak. A Liverpool egész szezonját meghatározhatja a következő hetek erőltetett menete.
A magyar válogatott fájó búcsújával (Magyarország-Írország 2-3) zárult nemzeti csapatunk idei programja, de a csalódottságában zokogó, összetört Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak nagyon gyorsan össze kell szedniük magukat. Angol klubcsapatukban, az utóbbi hetekben mély válságba süllyedt Liverpoolban erőltetett menet vár rájuk.

Arne Slot Liverpool-edző (jobbra) és Szoboszlai Dominik
Arne Slotnak gyorsan lelket kell majd vernie a csalódott Szoboszlaiba, mert brutális sorozatok várnak a gyengélkedő Liverpoolra / Fotó: PA Images

A bajnoki címvédő létére 11 Premier League-forduló után csak a 8. helyen álló Liverpool vezetőedzője, Arne Slot alighogy visszakapja a válogatott futballistáit, szombaton (16.00, tv: Spíler 1) már a Nottinghamet fogadja a csapatával.

Csak karácsony előtt lassíthat kicsit a Liverpool

Ezzel együtt 22 nap alatt 7 kőkemény tétmeccset játszanak Szoboszlaiék: ötöt a bajnokságban, kettőt pedig a Bajnokok Ligájában (jövő szerdán a PSV-t fogadják, majd nem egészen két héttel később az Internazionale vendégei lesznek). Ezt követi majd két lazább hét – akkor "csak" szombatonként lépnek pályára, a Tettenham ellen idegenben, a Wolverhampton ellen pedig otthon –, majd karácsony után újra besűrűsödik a programjuk.

A híres Boxing Day másnapján, december 27-én érkező Wolves után, újév napján a Leeds lesz az ellenfél az Anfielden, majd három nappal később a Fulhamhez látogat a Pool, hogy az újabb lélegzetvételnyi szünet előtt éppen egy nagy rangadóval, az éllovas Arsenal otthonában zárják Szoboszlaiék a nagy menetelést.

Az angol Premier League állása: 

  1. Arsenal 26 pont
  2. Manchester City 22
  3. Chelsea 20

...

8. Liverpool 18

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

