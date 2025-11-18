Nincs idő a könnyekre, Szoboszlaira brutális feladat vár

A magyar válogatott fájó búcsújával (Magyarország-Írország 2-3) zárult nemzeti csapatunk idei programja, de a csalódottságában zokogó, összetört Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak nagyon gyorsan össze kell szedniük magukat. Angol klubcsapatukban, az utóbbi hetekben mély válságba süllyedt Liverpoolban erőltetett menet vár rájuk.

Arne Slotnak gyorsan lelket kell majd vernie a csalódott Szoboszlaiba, mert brutális sorozatok várnak a gyengélkedő Liverpoolra / Fotó: PA Images

A bajnoki címvédő létére 11 Premier League-forduló után csak a 8. helyen álló Liverpool vezetőedzője, Arne Slot alighogy visszakapja a válogatott futballistáit, szombaton (16.00, tv: Spíler 1) már a Nottinghamet fogadja a csapatával.

Csak karácsony előtt lassíthat kicsit a Liverpool

Ezzel együtt 22 nap alatt 7 kőkemény tétmeccset játszanak Szoboszlaiék: ötöt a bajnokságban, kettőt pedig a Bajnokok Ligájában (jövő szerdán a PSV-t fogadják, majd nem egészen két héttel később az Internazionale vendégei lesznek). Ezt követi majd két lazább hét – akkor "csak" szombatonként lépnek pályára, a Tettenham ellen idegenben, a Wolverhampton ellen pedig otthon –, majd karácsony után újra besűrűsödik a programjuk.

A híres Boxing Day másnapján, december 27-én érkező Wolves után, újév napján a Leeds lesz az ellenfél az Anfielden, majd három nappal később a Fulhamhez látogat a Pool, hogy az újabb lélegzetvételnyi szünet előtt éppen egy nagy rangadóval, az éllovas Arsenal otthonában zárják Szoboszlaiék a nagy menetelést.

Az angol Premier League állása:

Arsenal 26 pont Manchester City 22 Chelsea 20

...

8. Liverpool 18