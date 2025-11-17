„Egy vb-vel tartozunk nektek" - Szoboszlai Dominik kiöntötte a lelkét a szurkolóknak

Drámai körülmények között, a 96. percben kapott góllal, a magyar válogatott 3-2-re kikapott Írországtól vasárnap világbajnoki selejtezőn. Az vereség azt jelentette, hogy együttesünk csak a harmadik helyen végzett a csoportjában, így elbukta a pótselejtezőt, biztosan nem lesz ott a jövő évi vb-n. Szoboszlai Dominik hétfőn a közösségi oldalain üzent a szurkolóknak, kiöntötte a lelkét.

"Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre. Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, és ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is.

Egy VB-vel tartozunk nektek és magunknak.

A munka újra elkezdődött" - írta a Liverpool sztárja.