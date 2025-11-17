14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Egy vb-vel tartozunk nektek" - Szoboszlai Dominik kiöntötte a lelkét a szurkolóknak

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 16:44 / FRISSÍTÉS: 2025. november 17. 16:59
Liverpoolmagyar válogatott
Sírva búcsúzott a szurkolóktól a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az írek elleni vereség után. Szoboszlai Dominik most a közösségi oldalán üzent.
CHI
A szerző cikkei

Drámai körülmények között, a 96. percben kapott góllal, a magyar válogatott 3-2-re kikapott Írországtól vasárnap világbajnoki selejtezőn. Az vereség azt jelentette, hogy együttesünk csak a harmadik helyen végzett a csoportjában, így elbukta a pótselejtezőt, biztosan nem lesz ott a jövő évi vb-n. Szoboszlai Dominik hétfőn a közösségi oldalain üzent a szurkolóknak, kiöntötte a lelkét.

"Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre. Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, és ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is.

Egy VB-vel tartozunk nektek és magunknak.

A munka újra elkezdődött" - írta a Liverpool sztárja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu