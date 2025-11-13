Varga Barnabás fejese döntött, nem hibázott a magyar válogatott

Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 19:53 / FRISSÍTÉS: 2025. november 13. 20:00
Örményországvb-selejtező
A magyar válogatott csütörtök este Örményországban lépett fel labdarúgó világbajnoki-selejtezőn. Marco Rossi együttese sikerrel vette az akadályt az örmény-magyar meccsen.

Marco Rossi szövetségi kapitány az örmény-magyar vb-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón nem finomkodot, kerek-perec kijelentette, kizárólag a győzelem az elfogadható, ha szeretnénk megcsípni a csoport második helyét. Ennek megfelelően az első félidőben többet birtokoltuk a labdát, de sokáig nem sikerült ezt kamatoztatni. 

Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik gólöröme az örmény-magyar meccsen
Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik gólöröme az örmény-magyar meccsen Fotó: Czeglédi Zsolt

Aztán az első helyzetét gólra váltotta a magyar válogatott: a 33. percben Szoboszlai balról, az oldavonal közeléből ívelte középre a labdát, amit Varga tíz méterről a kapu jobb oldalába fejelt (0-1). A gól után újabb szép támadást vezettünk, melynek végén Schäfer pöccintését védte a kapus.

Örmény-magyar: Nem született gól a szünet után

A szünet után negyedóra elteltével Sallai jobbról passzolta keresztbe labdát, Szoboszlai tisztán érkezett, de az örmények védője mentett előle - valószínűleg biztos góltól mentette meg a csapatát ezzel. A 81. percben Tiknizyan egyedül tört kapura, majd balról, 11 méterről a hosszú sarok mellé lőtt. Hatalmas egyenlítési lehetőség volt. A magyar válogatott végül megőrizte előnyét, és 1-0-ra győzött.

Az eredmény azt jelenti, ha az esti ír-portugál meccsen a vendégek nyernek, akkor a magyar válogatott biztosan a második, pótselejtezős helyen végez a csoportban. Minden más eredmény esetén a vasárnapi záró forduló dönt.

Az F csoport állása:

1. Portugália 10 pont/4 meccs

2. Magyarország 8 pont/5 meccs

3. Írország 4 pont/4 meccs

4. Örményország 3 pont/5 meccs

 

