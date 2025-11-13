Varga Barnabás fejese döntött, nem hibázott a magyar válogatott

Marco Rossi szövetségi kapitány az örmény-magyar vb-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón nem finomkodot, kerek-perec kijelentette, kizárólag a győzelem az elfogadható, ha szeretnénk megcsípni a csoport második helyét. Ennek megfelelően az első félidőben többet birtokoltuk a labdát, de sokáig nem sikerült ezt kamatoztatni.
Aztán az első helyzetét gólra váltotta a magyar válogatott: a 33. percben Szoboszlai balról, az oldavonal közeléből ívelte középre a labdát, amit Varga tíz méterről a kapu jobb oldalába fejelt (0-1). A gól után újabb szép támadást vezettünk, melynek végén Schäfer pöccintését védte a kapus.
A szünet után negyedóra elteltével Sallai jobbról passzolta keresztbe labdát, Szoboszlai tisztán érkezett, de az örmények védője mentett előle - valószínűleg biztos góltól mentette meg a csapatát ezzel. A 81. percben Tiknizyan egyedül tört kapura, majd balról, 11 méterről a hosszú sarok mellé lőtt. Hatalmas egyenlítési lehetőség volt. A magyar válogatott végül megőrizte előnyét, és 1-0-ra győzött.
Az eredmény azt jelenti, ha az esti ír-portugál meccsen a vendégek nyernek, akkor a magyar válogatott biztosan a második, pótselejtezős helyen végez a csoportban. Minden más eredmény esetén a vasárnapi záró forduló dönt.
Az F csoport állása:
1. Portugália 10 pont/4 meccs
2. Magyarország 8 pont/5 meccs
3. Írország 4 pont/4 meccs
4. Örményország 3 pont/5 meccs
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.