Fel is út, le is út: Gulácsit az irodába hívatják a főnökei

Jelenleg luxus problémával küzd Ole Werner, az RB Leipzig német Bundesliga-csapatának vezetőedzője. Két olyan kapus közül kellett választania, akik a legtöbb riválisnál kezdők lennének: a klubot már 11. éve szolgáló Gulácsi Péter és a mögötte immár a második szezonban a kispadon ücsörgő, 12 esztendővel fiatalabb belga Maarten Vandevoordt. Utóbbi annak ellenére még csak 13 tétmeccsen védhetett, hogy 10 millió eurót (3,9 milliárd forint) fizettek érte a Genknek. Tarthatatlan helyzet, és a klubvezetők most már gyorsan tiszta vizet is akarnak önteni a pohárba kettejük jövőjével kapcsolatban.

Maarten Vandevoordt (balra) inkább elmegy, ha Gulácsi Péter még tovább marad Lipcsében

Fotó: rbleipzig.de

Német sajtóértesülés szerint már a következő hetekben eldől, hogy Gulácsi jövő nyárig érvényes szerződését újra meghosszabbítják-e szeretett klubjánál. A 35 éves magyar klasszis nem titkolja, hogy ezt szeretné.

Ha Gulácsi Péter marad, akkor a riválisa megy

Kérdés, hogy a nyáron nagyszabású fiatalításba kezdett lipcsei vezetőknél a magyar klubikon változatlanul remek teljesítménye, vagy a hosszabb távú tervezés nyom-e többet a latban.

Ha a már önéletrajzi könyv kiadására készülő Gulácsi Péter marad, akkor a pályája elején járó Vandevoordt – aki 2029-ig írt alá a Bundesliga-élklubnál – akár már a téli szünetben, de legkésőbb nyáron távozna. A harmadik szezonját már semmiképpen sem áldozná arra a Bajnokok Ligája valaha volt legfiatalabb kapusa, hogy jobbára csak az edzéseken fejlődjön Gulácsi árnyékában.