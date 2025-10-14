Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fel is út, le is út: Gulácsit az irodába hívatják a főnökei

Gulácsi Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 17:25
Maarten VandevoordtbundesligaOle Wernerszerződéskapus
Nagyon úgy tűnik, hogy az egyik remek kapus távozik jövőre az RB Leipzig labdarúgócsapatától. Gulácsi Péter jövője heteken belül eldől, és ettől függ a fiatal posztriválisáé is.
LL
A szerző cikkei

Jelenleg luxus problémával küzd Ole Werner, az RB Leipzig német Bundesliga-csapatának vezetőedzője. Két olyan kapus közül kellett választania, akik a legtöbb riválisnál kezdők lennének: a klubot már 11. éve szolgáló Gulácsi Péter és a mögötte immár a második szezonban a kispadon ücsörgő, 12 esztendővel fiatalabb belga Maarten Vandevoordt. Utóbbi annak ellenére még csak 13 tétmeccsen védhetett, hogy 10 millió eurót (3,9 milliárd forint) fizettek érte a Genknek. Tarthatatlan helyzet, és a klubvezetők most már gyorsan tiszta vizet is akarnak önteni a pohárba kettejük jövőjével kapcsolatban.

Maarten Vandevoordt (balra) inkább elmegy, ha Gulácsi Péter még tovább marad Lipcsében
Maarten Vandevoordt (balra) inkább elmegy, ha Gulácsi Péter még tovább marad Lipcsében
Fotó: rbleipzig.de

Német sajtóértesülés szerint már a következő hetekben eldől, hogy Gulácsi jövő nyárig érvényes szerződését újra meghosszabbítják-e szeretett klubjánál. A 35 éves magyar klasszis nem titkolja, hogy ezt szeretné. 

Ha Gulácsi Péter marad, akkor a riválisa megy

Kérdés, hogy a nyáron nagyszabású fiatalításba kezdett lipcsei vezetőknél a magyar klubikon változatlanul remek teljesítménye, vagy a hosszabb távú tervezés nyom-e többet a latban.

Ha a már önéletrajzi könyv kiadására készülő Gulácsi Péter marad, akkor a pályája elején járó Vandevoordt – aki 2029-ig írt alá a Bundesliga-élklubnál – akár már a téli szünetben, de legkésőbb nyáron távozna. A harmadik szezonját már semmiképpen sem áldozná arra a Bajnokok Ligája valaha volt legfiatalabb kapusa, hogy jobbára csak az edzéseken fejlődjön Gulácsi árnyékában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu