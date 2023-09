Letaglózó hírt kapott Gulácsi, alighogy felépült borzalmas sérüléséből

Tavaly októberi keresztszalag-szakadása óta először nevezte Gulácsi Pétert az edzője az RB Leipzig meccskeretébe. A 33 éves kapus tehát embert próbáló időszakon van túl – vagy legalábbis annak a legjaván. Mégsem érezheti magát igazán jól: a lipcsei tréner kijózanító szavai mellett a német futballcsapat szurkolóinak véleménye is felér számára egy mélyütéssel.

Gulácsi Péter a kispadra már visszatérhetett - de mikor védhet újra a Lipcsében? Fotó: Twitter/rbleipzig

Ilyen is ritkán fordult elő az utóbbi nyolc évben: magyar játékos nélkül lépett pályára az RB Leipzig labdarúgócsapata szombaton, az Augsburg ellen 3-0-ra megnyert bajnokin német Bundesliga negyedik fordulójában. A nyáron Liverpoolba igazolt Szoboszlai Dominik már a múlt; az elnyűhetetlennek tartott csapatkapitány, Orbán Willi éppen a magyar válogatott legutóbbi, csehek elleni meccsén (1-1) sérült le hetekre; a korábban a kapuból kirobbanthatatlan helyettese, Gulácsi pedig a kispadra is először ülhetett le 11 hónappal és 11 nappal a súlyos sérülése után.

HE IS BACK!



Pete #Gulacsi ist nach elf Monaten und elf Tagen das erste Mal wieder zurück im #RBL-Kader.#RBLFCA #Bundesliga pic.twitter.com/ctOjyu1GhH — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 16, 2023

Nagy kérdés ugyanakkor, hogy mikor védhet újra. Korábban azt hihettük, hogy előző csapatkapitányként, éveken át sziklaszilárd alapemberként amint újra alkalmas lesz a bevetésre, visszakapja a helyét a kapuban. Csakhogy a helyetteséül tavaly mély vízbe dobott Janis Blaswich remekel a poszton.

– A futballban semmire sem kell határidőt megszabni. Most örülünk, hogy újra a csapattal van, hogy közel jutott a visszatéréshez. De természetesen még újabb lépéseket kell tennie. Janis annyira megbízható és erős, és olyan sokat adott nekünk az utóbbi hónapokban, hogy most nem kell elkezdenünk arról vitatkozni, mikor tér vissza Péter. Janis iránt már nagyon nagy a bizalom. Öröm, hogy visszakaptuk Pétert is, és hosszú távon remek párharcot vívnak majd a pozícióért. Az ilyen helyzetek néha önmaguktól megoldódnak – mondta a két erős vetélytárs konkurenciaharcáról elég talányosan Marco Rose vezetőedző.

Már a főnöke szavaiból is kitűnik, hogy Gulácsinak egyelőre meg kell barátkoznia azzal, hogy riválisánál a lépéselőny. Annál rosszabbul eshetett az 51-szeres magyar válogatott kapusnak a lipcsei szurkolók többségének véleménye. Egy online szavazáson a voksolók közel háromnegyede (vasárnap délelőtti állás szerint 73 százalékuk) úgy vélte, hogy Rosénak továbbra is Blaswich mellett kell kitartania, ahelyett, hogy a visszatérő Gulácsit állítja a kapuba.

Gulácsi Péter 2015 nyarán igazolt az osztrák testvércsapat Salzburgtól az akkor még másodosztályú Lipcséhez. Fél évvel később Fabio Coltorti sérülése miatt került be a csapatba, és megragadta a lehetőséget: a tavaly őszi sérüléséig alig hagyott ki meccset. Most ő került hasonló helyzetbe, mint anno rutinos vetélytársa. Jövőre ráadásul még nehezebb lehet a dolga: a német élklub már másfél éve 10 millió euróért (3,8 milliárd forint) szerződtette a jövő nagy kapusának tartott belga Maarten Vandevoordtot, aki azóta is a Genkben véd, a két klub megállapodása értelmében jövő nyáron csatlakozik a lipcseikhez.