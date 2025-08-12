AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Szoboszlait újabb súlyos csapás fenyegeti Liverpoolban

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 19:00
Trent Alexander-ArnoldNottingham ForestLiverpoolbarát
Alexander-Arnold után egy másik védőis eligazolhat. Szoboszlai Dominik második barátja igazolhat el.
Rövid időn belül már Szoboszlai Dominik második közeli jó barátja távozik a Liverpool futballcsapatából. Az angol bajnoki címvédő keretét nyáron elsőként Trent Alexander-Arnold hagyta el (a jobbhátvéd a Real Madridhoz igazolt), most pedig a balhátvéd Konsztasz Cimikasz készül a Nottingham Foresthez. Mohamed Szalah mellett éppen ők tartoztak Szoboszlai legszűkebb, négy fős társaságához.

Együtt Szoboszlai baráti köre: Szalah, Alexander-Arnold és Cimikasz (balról jobbra)
Pár hete még együtt volt Szoboszlai baráti köre: Szalah, Alexander-Arnold és Cimikasz (balról jobbra)
Fotó: Getty Images

Cimikasz távozása persze érthető, hiszen Arne Slot vezetőedző a nyáron szerződtetett Kerkez Milossal – aki persze szintén Szoboszlai barátja – és a klubot régóta szolgáló Andy Robertsonnal számol ezen a poszton. A rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano információi szerint a görög balhátvéd nem véletlenül maradt ki a Liverpool hétvégi Szuperkupa-keretéből – emlékeztet a Magyar Nemzet. 

A nyári átigazolási időszak új helyzetet teremtett a keretben, Kerkez érkezésével a balhátvéd poszt túltelített lett.

Görög főnöke lehet Szoboszlai görög cimborájának

Romano úgy tudja, a 28 éves védő nyitott az új kihívásokra, és Anglián belül képzeli el a jövőjét. Az éppen egy görög tulajdonos (Evángelosz Marinákisz) dirigálta Nottingham Forest már korábban is érdeklődött Cimikasz iránt, így nem kizárt, hogy Szoboszlai barátja az előző idény meglepetéscsapatánál folytatja a pályafutását. Bár konkrét ajánlat egyelőre még nem érkezett érte, a tárgyalások napokon belül elindulhatnak.

