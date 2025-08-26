Szoboszlai legjobb barátja elhagyta Liverpoolt, máris megbánta

A Real Madrid 3-0-ra nyert a Real Oviedo elleni hétvégi bajnokin, viszont a blancók nyári sztárigazolása csupán csereként, a 87. percben léphetett pályára. Trent Alexander-Arnold a Liverpooltól igazolt a királyi gárdához, már a klubvilágbajnokságon is játszott Xabi Alonso csapatában, viszont az Osasuna elleni szezonnyitón meglehetősen kiábrándító volt a jobbhátvéd teljesítménye.

Trent Alexander-Arnold (balra) volt Szoboszlai Dominik legközelebbi barátja a Liverpoolban Fotó: Visionhaus

Alexander-Arnold megbánta, hogy eligazolt?

Az Oviedo ellen már Dani Carvajal kezdett Alexander-Arnold posztján, és az angol válogatott védő csupán néhány perc játékidőt kapott. Nem volt véletlen Xabi Alonso húzása, hiszen az új szerzemény az Osasuna ellen hét keresztlabdával próbálkozott, amelyekből csupán egy volt sikeres. Emellett a 26 esztendős játékos az összes párharcát elvesztette, és sikeres szerelés nélkül zárta találkozót.

Annak ellenére, hogy a Liverpoolnál Szoboszlai Dominik egyik legjobb barátjának számító védő támadásban és védekezésben is gyenge teljesítményt nyújtott, el kell mondani, hogy nemcsak őt lehet ezért hibáztatni. A Real Madrid szinte minden támadását a bal szélen indította, ezért az angol játékos a mérkőzés nagy részében elszigetelve álldogált a másik oldalon.

Alonso csapata legközelebb augusztus 30-án, a Mallorca ellen lép pályára a spanyol bajnokságban.