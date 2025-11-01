Megtört az átok, Szoboszlait dicsérték a szurkolók

A Premier League tizedik fordulójának rangadóján, a Liverpool-Aston Villa-meccsel zárult a szombat este. A „vörösökre” óriási nyomás nehezedik, hiszen az utóbbi hét tétmérkőzésükből hatot elveszítettek. Arne Slot ennek fényében állította össze a kezdőt, amelyben Szoboszlai Dominik újra helyet kapott – a hétközi Ligakupa-meccsen még nem is volt kerettag. Kerkez Milos viszont kiszorult a kezdőből, miközben Pécsi Ármin a kispadon kapott helyet.

Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet a Liverpool-AstonVilla rangadón Fotó: Christian Kaspar-Bartke

Liverpool-Aston Villa: Szoboszlai ismét a legjobb volt

Mindkét csapat óvatosan kezdte a találkozót, az első komoly helyzetre a 19. percig kellett várni, amikor Matty Cash bombáját Mamardashvili bravúrral hárította. Szoboszlai Dominik már az első félidőben is aktív volt: a 43. percben Ekitikének adott egy tökéletes passzt, aki a hálóba talált, de a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot. A félidő hajrájában viszont jött a fordulat: az Aston Villa kapusa, Martinez hatalmasat hibázott, amit Szalah használt ki, így a Liverpool 1-0-s előnnyel vonulhatott szünetre.

A második játékrészben továbbra is a hazaiak domináltak, az 58. percben pedig a sérüléséből visszatérő Gravenberch növelte a Liverpool előnyét, már 2-0-ra vezetett a hazai csapat. Az eredmény később sem változott, a Liverpool négy elveszített bajnoki mérkőzés után ismét mérkőzést tudott nyerni, ezúttal hazai pályán. (2-0)

Szoboszlai Dominik végig kiemelkedő teljesítményt nyújtott: magabiztosan irányította a játékot, rengeteget dolgozott, labdákat szerzett és pontos passzokkal szolgálta ki társait. A közösségi médiában is áradoztak róla, egy szurkoló pedig találóan fogalmazott: "Ilyen az igazi futballista".