„Menj haza sírni" - Szoboszlain röhögnek a törökök a kínos kudarc óta

A márciusi Nemzetek Ligája-meccsen Arda Gülerrel történt balhéja óta Szoboszlai Dominik neve szálka a török szurkolók szemében. A magyar válogatott csapatkapitányát azóta folyamatosan támadják a közösségi médiában, elsősorban az Instagramon, ahová rendre Arda Güler képeivel, gúnyos hozzászólásokkal térnek vissza.

A Galatasaray-Liverpool mérkőzés alatt is Szoboszlait szidták a török szurkolók Fotó: Liverpool FC

A keddi Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés csak olaj volt a tűzre. Szoboszlai ezúttal jobbhátvédként játszott, és a meccsen a magyar légiós hibája után fújtak be egy büntetőt a törököknek. A tizenegyesből a Galatasaray megszerezte a vezetést, és végül 1–0-ra legyőzte az angol bajnokot. Bár Arne Slot, a Liverpool menedzsere a találkozó után megvédte játékosát, a török szurkolóknak nem kellett több: Szoboszlai ismét közellenséggé vált.

Szoboszlai családi posztja alatt üzentek a török szurkolók

A támadások minden határt átléptek. A törökök ugyanis nem a futballról, hanem Szoboszlai legszemélyesebb képe alá írtak: a játékos meghitt családi fotója alá özönlöttek a gyűlölködő kommentek - írta az Origo.

Menj haza sírni.

– írták többen.



Kösz a tizenegyesért.

– gúnyolódtak mások.

És persze nem maradhattak el a Galatasaray-gólörömöket ábrázoló gifek és az elmaradhatatlan Arda Güler-fotók sem.

Ilyen és ehhez hasonló gyűlölködő kommentekkel árasztották el a török szurkolók Szoboszlai és Buzsik Borka közös babás fotóját.