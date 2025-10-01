Áll a bál Liverpoolban: A tizenegyesnél is súlyosabb dolgot varrnak Szoboszlai nyakába

Nagyon lehúzták Szoboszlai Dominikot a Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés után. Mint ismert, a magyar válogatott focista kapott hideget-meleget, amiért az ellene megítélt tizenegyessel nyertek a törökök. Bár Arne Slot vezetőedző védelmébe vette a játékosát – aki szerinte nem hibázott, és az ellenfél csinált a húsz százalékos büntetőből egy száz százalékosat –, az angolok azonban egy még súlyosabb dolgot varrtak Szoboszlai nyakába.
A Liverpool magyar középpályásánál rosszabb osztályzatot senki nem kapott az Express-től.
Jobb hátvédként kapott szerepet, de rosszul kezdett, elvesztette a versenyfutásokat Yilmaz ellen. A pontrúgások során rosszul passzolt, és egy büntetőt is összehozott a karjával
– mondott ítéletet az angol portál Szoboszlairól, akit egy sérülés miatt is elővettek.
Egy óra után átkerült a középpályára, de az egyik passzával megszakította Ekitikét, aki meg is sérült emiatt.
Szoboszlaihoz hasonlóan csak Konaté teljesítményét értékelték 4-esre az angolok, és ha nem is sokkal, de mindenki mást jobbnak láttak.
Kerkez Milos teljesítménye is csak egy 5-ös osztályzatra volt elég.
Támadóbb felfogásban játszott, mint eddig, de nem sok örömet okozott ezzel. Meggyőzőbbnek kellett volna lennie. Túlságosan "egylábas" volt
– olvasható a magyar balhátvéd értékelésében.
