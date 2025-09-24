Itt az első fotó, Szoboszlai Dominik megmutatta a kislányát

Szoboszlai Dominik Instagramján osztotta meg azt a különleges fotót, amelyen először láthatjuk együtt szerelmét, Buzsik Borkát és kislányát. A poszt alá mindössze ennyit írt: „Family”, azaz "család" , mellé egy szívecskét posztolt, ami egyszerűen, de tökéletesen kifejezi, mennyire boldog most az életében.
A képen a válogatott csapatkapitánya sugárzó mosollyal öleli át szerelmét, Buzsik Borkát és kislányát. Szoboszlai kislánya édesanyja karjában pihen, miközben édesapja szeretetteljes mozdulattal hajol föléjük. A fekete-fehér fotó nemcsak esztétikus, hanem szimbolikus is: a nyugalmat, harmóniát és szeretetet sugározza, amely most körülveszi a családot.
A magyar sztárfocista pályafutása idén is tele volt sikerekkel, de talán ez a pillanat mutatja meg leginkább, mennyire megváltozott az élete: nemcsak a pályán vezér, hanem immár otthon is, kislánya büszke édesapjaként.
