Itt az első fotó, Szoboszlai Dominik megmutatta a kislányát

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 15:35
Buzsik Borkakislány
Rajongók ezrei örülhetnek most, hiszen megérkezett a várva várt fotó. Szoboszlai Dominik kislánya már a születése után bemutatkozott a rajongóknak, de most érkezett el az első pillanat, hogy közös családi fotót láthassunk róluk.

Szoboszlai Dominik Instagramján osztotta meg azt a különleges fotót, amelyen először láthatjuk együtt szerelmét, Buzsik Borkát és kislányát. A poszt alá mindössze ennyit írt: „Family”, azaz "család" , mellé egy szívecskét posztolt, ami egyszerűen, de tökéletesen kifejezi, mennyire boldog most az életében.

Szoboszlai Dominik új családi fotót osztott meg, amelyen szerelmével, Buzsik Borkával és közös kislányukkal látható.
Szoboszlai Dominik új családi fotót osztott meg, amelyen szerelmével, Buzsik Borkával és közös kislányukkal látható Fotó: Instagram

Szoboszlai Dominik először posztolt családi képet a kislánya születése óta 

A képen a válogatott csapatkapitánya sugárzó mosollyal öleli át szerelmét, Buzsik Borkát és kislányát. Szoboszlai kislánya édesanyja karjában pihen, miközben édesapja szeretetteljes mozdulattal hajol föléjük. A fekete-fehér fotó nemcsak esztétikus, hanem szimbolikus is: a nyugalmat, harmóniát és szeretetet sugározza, amely most körülveszi a családot.

A magyar sztárfocista pályafutása idén is tele volt sikerekkel, de talán ez a pillanat mutatja meg leginkább, mennyire megváltozott az élete: nemcsak a pályán vezér, hanem immár otthon is, kislánya büszke édesapjaként.

 

