Szoboszlai megütötte ellenfelét a BL-ben, nem kegyelmezett a bíró

Pokoli hangulatban játszik a Liverpool Törökországban, a Galatasaray elleni meccsen a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai a hangzavarral és ellenfelével is megszenved, s a törökök miatta jutottak tizenegyeshez. Szoboszlai Dominik könyöklése után vezet a Galatasaray.
Szoboszlai már a meccs elején kellemetlen helyzetbe került jobbhátvédként, ellenfele, Baris Yilmaz lefutotta őt, majd nagy helyzetben hibázott. Nem sokkal később Szoboszlai jelezte egy szögletnél, hogy az óriási hangzavar miatt semmit sem hall a pályán. A 15. percben ismét Yilmaz forgatta meg a magyar játékost, Szoboszlai csak egy könyökléssel tudta feltartani őt a tizenhatoson belül. A francia bíró tizenegyest adott, Victor Osimhen pedig megszerezte a törököknek a vezetést.
A meccsen Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is a kezdőben van, a hazaiaknál Sallai Roland kispados a Galatasaray-Liverpool BL-meccsen.
