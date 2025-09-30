Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Szoboszlai megütötte ellenfelét a BL-ben, nem kegyelmezett a bíró

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 21:42
LiverpoolGalatasaray
A magyar válogatott játékos megszenved ellenfelével a BL-ben. Szoboszlai Dominik könyöklése után kapott tizenegyest a Galatasaray.

Pokoli hangulatban játszik a Liverpool Törökországban, a Galatasaray elleni meccsen a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai a hangzavarral és ellenfelével is megszenved, s a törökök miatta jutottak tizenegyeshez. Szoboszlai Dominik könyöklése után vezet a Galatasaray.

Szoboszlai Dominik könyöklése után vezettek a törökök
Szoboszlai Dominik könyöklése után vezettek a törökök Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik könyöklése tizenegyest ért

Szoboszlai már a meccs elején kellemetlen helyzetbe került jobbhátvédként, ellenfele, Baris Yilmaz lefutotta őt, majd nagy helyzetben hibázott. Nem sokkal később Szoboszlai jelezte egy szögletnél, hogy az óriási hangzavar miatt semmit sem hall a pályán. A 15. percben ismét Yilmaz forgatta meg a magyar játékost, Szoboszlai csak egy könyökléssel tudta feltartani őt a tizenhatoson belül. A francia bíró tizenegyest adott, Victor Osimhen pedig megszerezte a törököknek a vezetést.

A meccsen Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is a kezdőben van, a hazaiaknál Sallai Roland kispados a Galatasaray-Liverpool BL-meccsen.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
