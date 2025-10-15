„Igen, megtörtént" - Szoboszlai mosolyogva ismerte el, valóra vált az álma - Videó

Marco Rossi csapata kedd este rendkívül értékes ponttal távozott Portugáliából, miután a világbajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában 2–2-es döntetlent ért el Ronaldóék ellen. A magyar csapat erőn felül teljesített, és a meccs jelentős részében méltó ellenfele volt a világ egyik legjobbjának számító portugál alakulatnak. A mérkőzés hőse kétség kívül a magyar válogatott csapatkapitánya volt: Szoboszlai Dominik a 91. percben szerezte meg a pontot érő találatot, de mint kiderült, nem csupán emiatt lehetett boldog.
A két játékos – Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo – már a szeptemberi budapesti mérkőzés után egyeztetett arról, hogy sor kerül majd egy mezcserére a visszavágón. Ronaldo, aki ötször is elhódította az Aranylabdát, nemcsak a világ egyik legismertebb labdarúgója, hanem Szoboszlai gyermekkori bálványa is. A magyar középpályás korábban többször is nyíltan beszélt arról, milyen sokat jelent számára, hogy a portugál klasszis ellen játszhat, most pedig egy emlékezetes ereklyével is gazdagodott.
A csapatkapitány a meccset követő szűkszavúan, de egyenesen nyilatkozott a cseréről:
Igen, megvolt a mezcsere.
Szoboszlai Dominik és a válogatott keret többi tagja most visszatér klubkötelezettségeihez, majd novemberben ismét magukra öltik a nemzeti színeket, amikor Örményország és Írország válogatottja ellen lépnek pályára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.