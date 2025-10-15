„Igen, megtörtént" - Szoboszlai mosolyogva ismerte el, valóra vált az álma - Videó

Marco Rossi csapata kedd este rendkívül értékes ponttal távozott Portugáliából, miután a világbajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában 2–2-es döntetlent ért el Ronaldóék ellen. A magyar csapat erőn felül teljesített, és a meccs jelentős részében méltó ellenfele volt a világ egyik legjobbjának számító portugál alakulatnak. A mérkőzés hőse kétség kívül a magyar válogatott csapatkapitánya volt: Szoboszlai Dominik a 91. percben szerezte meg a pontot érő találatot, de mint kiderült, nem csupán emiatt lehetett boldog.

Szoboszlai Dominik ismét farkasszemet nézhetett példaképével a Portugália-Magyarország összecsapáson Fotó: SOPA Images

Szoboszlai megszerezte a hőn áhított mezt

A két játékos – Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo – már a szeptemberi budapesti mérkőzés után egyeztetett arról, hogy sor kerül majd egy mezcserére a visszavágón. Ronaldo, aki ötször is elhódította az Aranylabdát, nemcsak a világ egyik legismertebb labdarúgója, hanem Szoboszlai gyermekkori bálványa is. A magyar középpályás korábban többször is nyíltan beszélt arról, milyen sokat jelent számára, hogy a portugál klasszis ellen játszhat, most pedig egy emlékezetes ereklyével is gazdagodott.

A csapatkapitány a meccset követő szűkszavúan, de egyenesen nyilatkozott a cseréről:

Igen, megvolt a mezcsere.

Szoboszlai Dominik és a válogatott keret többi tagja most visszatér klubkötelezettségeihez, majd novemberben ismét magukra öltik a nemzeti színeket, amikor Örményország és Írország válogatottja ellen lépnek pályára.