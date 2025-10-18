Szoboszlai Dominik eltűnt a közös fotóról, berágtak a csapattársak?

Szoboszlai Dominik bombaformában kezdte a harmadik szezonját Liverpoolban, olyannyira, hogy a Vörösök szimpatizánsai még azt is felvetették, hogy a jövőben szívesen látnák a magyar játékost csapatkapitányként is Virgil van Dijk és Mohamed Szalah visszavonulása után. Ezzel szemben közvetlen posztriválisai – Florian Wirtz és Alexis Mac Allister – egyelőre komoly csalódást okoznak. Teljesítményük elmarad az előzetes elvárásoktól, pedig a szezon elején még sokan úgy vélték, hogy mindkét játékos betonbiztos kezdő lesz Arne Slot rendszerében, míg Szoboszlai kiszorulhat onnan. Esélyes, hogy a két játékos érzi a nyomást, hiszen burkoltan ugyan, de a közösségi médiában is üzentek Szoboszlainak.
Úgy tűnik, a pályán kívül is érzékelhető a feszültség. A csapat pénteki edzésén készült csoportképek közül kettő is kering a közösségi médiában, ezek között csupán néhány pillanat lehet a különbség, hiszen az összes játékos ugyanabban a formációban, szinte azonos testtartásban látható. Az egyik képen azonban nem szerepel Szoboszlai Dominik, és éppen ezt a változatot osztotta meg saját felületén Florian Wirtz és Alexis Mac Allister is.
A különbség rendkívül szembetűnő: Szoboszlai Dominik az egyetlen játékos, aki lemaradt az egyik képről, és éppen ez a változat került ki a két közvetlen rivális oldalára. A gesztus talán aprónak tűnhet, mégis nehezen tekinthető véletlennek, főleg a mostani körülmények ismeretében.
A Liverpool legközelebb vasárnap délután 17:30-kor (tv: Spíler 1) játszik tétmérkőzést, mégpedig az ősi rivális Manchester United ellen. Szoboszlai Dominik minden bizonnyal azon a találkozón is a kezdőben kap helyet, míg a két riválisa közül valamelyik valószínűleg a kispadon kezdi a mérkőzést.
