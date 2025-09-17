Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenki vihető, Szoboszlai eladásáról beszélt Arne Slot

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 19:00
Arne SlotLiverpoolátigazolás
Úgy tűnik, bizonyos összegért bárki eladó Liverpoolban. Arne Slot most Szoboszlai Dominik eladásáról beszélt.
HWK
A szerző cikkei

Arne Slot, az FC Liverpool vezetőedzője Szoboszlai Dominik példájával bizonyította, hogy tévesen kritizálják csapatát a nyári átigazolási időszakban elköltött összegek miatt. A Vörösök összesen 485 millió eurót fizettek ki új játékosokra, hogy megvédjék Premier League-bajnoki címüket. Eközben a klub bevétele 220 millió euró volt. Slot "meredek" példát hozott a liverpooli átigazolások kapcsán, Szoboszlai eladásáról beszélt - idézte őt a Mirror.

Szoboszlai eladásáról beszélt Arne Slot
Szoboszlai eladásáról beszélt Arne Slot Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

„Nagyon sok figyelem irányul az új igazolásainkra, különösen azok részéről, akik más klubokat támogatnak az országban, és nem tudnak leállni a 485 millió euró emlegetésével - kezdte Slot. - Ha meg akarjuk erősíteni a csapatot, akkor ennyi pénzt kell elköltenünk. 

Ha holnap eladnánk Dominik Szoboszlait, ő is 100 millió fontot érne.

"Ha folyamatosan azt emlegetik, hogy mennyit költöttünk, az egyben azt jelenti, hogy jó játékosoknak tartják az új futballistáinkat. Szerintem remek üzletet kötöttünk, nagyszerű labdarúgókat igazoltunk, csökkent a keret átlagéletkora is. Más csapatok inkább 27 éves játékosokat igazolnak, mert ők már készen állnak, de mi úgy gondoljuk, hogy olyan 21-22 éves játékosokat igazoltunk, akik szinten készek a bevetésre, és ha négy-öt év múlva még mindig itt lesznek, eladhatunk valakit, mondjuk Luis Diazt 65 millió fontért. De nehezebb eladni őt 65 millió fontért, ha már 32 éves. Ez a mi modellünk, és szerintem dicséretet érdemlünk érte. Úgy gondolom, az összes pénzt, amit költöttünk, magunk termeltük meg azzal, hogy eladtunk játékosokat és megnyertük a bajnokságot. Tettük mindezt úgy, hogy tavaly nyáron nem vettünk senkit.”

Talán korai Szoboszlai eladásáról beszélni

Arne Slot gyakorlatilag arról beszélt, hogy mindenki vihető jó ajánlat esetén... Mégis, Szoboszlai kapcsán talán korai: 2023-ban 60 millió fontért igazolt az RB Leipzigtől Liverpoolba, ahol 99 mérkőzésen 16 gólt és 15 gólpasszt jegyzett, és 2028 júniusáig szól a szerződése. A 24 éves középpályás ebben a szezonban tovább növelte értékét azzal, hogy bizonyította, több poszton is hatékony játékra képes.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu