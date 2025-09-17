Mindenki vihető, Szoboszlai eladásáról beszélt Arne Slot

Arne Slot, az FC Liverpool vezetőedzője Szoboszlai Dominik példájával bizonyította, hogy tévesen kritizálják csapatát a nyári átigazolási időszakban elköltött összegek miatt. A Vörösök összesen 485 millió eurót fizettek ki új játékosokra, hogy megvédjék Premier League-bajnoki címüket. Eközben a klub bevétele 220 millió euró volt. Slot "meredek" példát hozott a liverpooli átigazolások kapcsán, Szoboszlai eladásáról beszélt - idézte őt a Mirror.
„Nagyon sok figyelem irányul az új igazolásainkra, különösen azok részéről, akik más klubokat támogatnak az országban, és nem tudnak leállni a 485 millió euró emlegetésével - kezdte Slot. - Ha meg akarjuk erősíteni a csapatot, akkor ennyi pénzt kell elköltenünk.
Ha holnap eladnánk Dominik Szoboszlait, ő is 100 millió fontot érne.
"Ha folyamatosan azt emlegetik, hogy mennyit költöttünk, az egyben azt jelenti, hogy jó játékosoknak tartják az új futballistáinkat. Szerintem remek üzletet kötöttünk, nagyszerű labdarúgókat igazoltunk, csökkent a keret átlagéletkora is. Más csapatok inkább 27 éves játékosokat igazolnak, mert ők már készen állnak, de mi úgy gondoljuk, hogy olyan 21-22 éves játékosokat igazoltunk, akik szinten készek a bevetésre, és ha négy-öt év múlva még mindig itt lesznek, eladhatunk valakit, mondjuk Luis Diazt 65 millió fontért. De nehezebb eladni őt 65 millió fontért, ha már 32 éves. Ez a mi modellünk, és szerintem dicséretet érdemlünk érte. Úgy gondolom, az összes pénzt, amit költöttünk, magunk termeltük meg azzal, hogy eladtunk játékosokat és megnyertük a bajnokságot. Tettük mindezt úgy, hogy tavaly nyáron nem vettünk senkit.”
Arne Slot gyakorlatilag arról beszélt, hogy mindenki vihető jó ajánlat esetén... Mégis, Szoboszlai kapcsán talán korai: 2023-ban 60 millió fontért igazolt az RB Leipzigtől Liverpoolba, ahol 99 mérkőzésen 16 gólt és 15 gólpasszt jegyzett, és 2028 júniusáig szól a szerződése. A 24 éves középpályás ebben a szezonban tovább növelte értékét azzal, hogy bizonyította, több poszton is hatékony játékra képes.
