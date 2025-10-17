Felemás hírt kapott Szoboszlai, miután visszautazott Liverpoolba

Lassan, de biztosan nő Szoboszlai Dominik ázsiója a labdarúgás világelitjében. A futballstatisztikákkal foglalkozó Transfermarktnál több tucat szempont figyelembe vételével tovább emelkedett, immár 85 millió euró (33,2 milliárd forint) az angol bajnok Liverpool FC 24 éves magyar középpályásának becsült piaci értéke. De tényleg ennyi Szoboszlai értéke; nem érdemelne ennél is jóval többet a Poolban és a magyar válogatottban mutatott játéka alapján!?

A Transfermarkt alábecsüli Szoboszlai Dominikot? Edzője, Arne Slot (jobbra) szerint sokkal magasabb Szoboszlai értéke

Fotó: Getty Images

Szoboszlai már eddig is messze a legtöbbre taksált magyar focista volt. Most az angol Premier League játékosainak adatfrissítésével 80-ról 85 millióra ugrott a Transfermarkt-értéke. Ez is szédítően magas összeg, de egyben érthetetlen is, miért "csak" ennyivel növekedett.

Alábecsült Szoboszlai értéke?

Úgy fest, hogy – szemben a hozzá hasonló tudású és teljesítményű, de elismertebb futballnemzetből való kollégájával – alábecsülik. Erre utalt nemrég a Liverpool holland edzője, Arne Slot is, amikor azt mondta kihagyhatatlan alapemberéről:

Ha holnap eladnánk Dominik Szoboszlait, ő is 100 millió fontot érne

– relativizálta Slot a középpályása példájával a nyáron a bajnokcsapat erősítésére költött, új világrekordot jelentő pénzhegyet (485 millió euró, azaz 190 milliárd forint).

Arne Slot:



“If we sell Dominik Szoboszlai tomorrow he would be worth 100 million as well.” 🔥 pic.twitter.com/zW2AFmwdiw — Slotoholic (@Slotoholic) September 16, 2025

Az általa emlegetett 100 millió angol fontos Szoboszlai-érték euróban kifejezve 115 millió euró (45 milliárd forint) lenne.

Ennél azért kisebb, de az 5 millió eurósnál jelentősebb értéknövekedést javasoltak a Transfermarkt regisztrált felhasználói a Szoboszlai értékének megvitatására nyitott fórumban: a kommentelők közel fele 90 millióra (40 milliárd forint) emelte volna légiósunk árát; negyede még magasabbra (100, illetve 110 millió euróra), másik negyede a végül "nyerő" 85 millióra – és csak egyvalaki javasolt csökkentést (75 millió euróra) Szoboszlai Dominik Transfermarkt-értéke kapcsán.

A Pool másik magyar válogatott légiósa, a nyári szerződtetése óta sokat kritizált Kerkez Milos új Transfermarkt-értéke nem változott.

A legértékesebb magyar labdarúgók: 1. Szoboszlai Dominik (24 éves, Liverpool): 85 millió euró (33,2 milliárd forint); 2. Kerkez Milos (21, Liverpool): 45 millió euró (17,6 milliárd forint); 3. Sallai Roland (28, Galatasaray): 10 millió euró (3,9 milliárd forint); 4. Dárdai Bence (19, Wolfsburg): 9 millió euró (3,5 milliárd forint); 5. Orbán Willi (32, Leipzig): 8 millió euró (3,1 milliárd forint).

A Liverpool legközelebb vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) a 10. helyezett Manchester Unitedet fogadja az angol Premier League 8. fordulójában.