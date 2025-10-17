Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Arne Slot az asztalra csapott, Szoboszlai Dominiknak üzent

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 11:40
Arne SlotLiverpool
Arne Slot nem kertelt a Liverpool-Manchester United örökrangadó előtt: határozott üzenetet küldött játékosainak, különösen a középpályásoknak. Szoboszlai Dominiktól is egyértelműen több fegyelmet vár a három elveszített mérkőzés után.

A Liverpool nehéz helyzetből készül az örökrangadóra, vasárnap az Anfielden a Manchester Unitedet fogadja (17:30, Tv: Spíler 1). Arne Slot csapata három vereség után próbál visszatalálni a helyes útra: a „vörösök” a Crystal Palace-tól és a Chelsea-től kaptak ki 2-1-re, a két Premier League-meccs között pedig a Bajnokok Ligájában is alulmaradtak 1-0-ra a Galatasaray vendégeként. A holland tréner a sajtótájékoztatón egyértelmű üzenetet küldött: szerinte Szoboszlaiéknak most kell bizonyítaniuk, hogy fejben elég erősek ahhoz, hogy felálljanak a gödörből, és visszahozzák a győztes mentalitást Liverpoolba. 

Szoboszlai határozott üzenetet kapott Arne Slottól a Liverpool-Manchester United rangadó előtt.
Szoboszlai határozott üzenetet kapott Arne Slottól a Liverpool-Manchester United rangadó előtt Fotó: Ryan Pierse

Szoboszlainak is üzent Arne Slot

Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik is támadó középpályások, de tőlük is elvárjuk a védekezést. Mindig egyensúlyt kell találni a szélsők és a hátvédek között. Azt akarom, hogy támadjunk, de közben meg kell találnunk a helyes arányt. Túl sok beadást engedünk és ezen javítanunk kell.

A holland tréner ezzel finoman, de határozottan jelezte: Szoboszlai Dominiktól is több fegyelmet és érett döntést vár el. Nem véletlenül, hiszen a magyar válogatott középpályás hibájából kapott tizenegyes után szenvedett 1-0-ás vereséget a Galatasaray otthonában a Liverpool. Ugyanakkor a holland tréner a mostani sajtótájékoztatón is megvédte a magyar válogatott csapatkapitányát és motiváló hangnemben beszélt a helyzetről.

Háromszor kaptunk ki minimális különbséggel – kétszer az utolsó percben, egyszer pedig egy tizenegyessel, amit a VAR-nak vissza kellett volna vonnia. A szerencsére nem támaszkodhatunk. Ha három meccset egymás után elveszítesz, egyszerűen jobban kell teljesítened. A srácok nem forgolódnak emiatt álmatlanul éjjelente, de tudniuk kell, hol tartunk, és reagálniuk kell. Három vereség után muszáj jönnie valami plusznak – tőlünk és a szurkolóktól is

 – fogalmazott Slot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu