Arne Slot az asztalra csapott, Szoboszlai Dominiknak üzent

A Liverpool nehéz helyzetből készül az örökrangadóra, vasárnap az Anfielden a Manchester Unitedet fogadja (17:30, Tv: Spíler 1). Arne Slot csapata három vereség után próbál visszatalálni a helyes útra: a „vörösök” a Crystal Palace-tól és a Chelsea-től kaptak ki 2-1-re, a két Premier League-meccs között pedig a Bajnokok Ligájában is alulmaradtak 1-0-ra a Galatasaray vendégeként. A holland tréner a sajtótájékoztatón egyértelmű üzenetet küldött: szerinte Szoboszlaiéknak most kell bizonyítaniuk, hogy fejben elég erősek ahhoz, hogy felálljanak a gödörből, és visszahozzák a győztes mentalitást Liverpoolba.

Szoboszlai határozott üzenetet kapott Arne Slottól a Liverpool-Manchester United rangadó előtt Fotó: Ryan Pierse

Szoboszlainak is üzent Arne Slot

Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik is támadó középpályások, de tőlük is elvárjuk a védekezést. Mindig egyensúlyt kell találni a szélsők és a hátvédek között. Azt akarom, hogy támadjunk, de közben meg kell találnunk a helyes arányt. Túl sok beadást engedünk és ezen javítanunk kell.

A holland tréner ezzel finoman, de határozottan jelezte: Szoboszlai Dominiktól is több fegyelmet és érett döntést vár el. Nem véletlenül, hiszen a magyar válogatott középpályás hibájából kapott tizenegyes után szenvedett 1-0-ás vereséget a Galatasaray otthonában a Liverpool. Ugyanakkor a holland tréner a mostani sajtótájékoztatón is megvédte a magyar válogatott csapatkapitányát és motiváló hangnemben beszélt a helyzetről.

Háromszor kaptunk ki minimális különbséggel – kétszer az utolsó percben, egyszer pedig egy tizenegyessel, amit a VAR-nak vissza kellett volna vonnia. A szerencsére nem támaszkodhatunk. Ha három meccset egymás után elveszítesz, egyszerűen jobban kell teljesítened. A srácok nem forgolódnak emiatt álmatlanul éjjelente, de tudniuk kell, hol tartunk, és reagálniuk kell. Három vereség után muszáj jönnie valami plusznak – tőlünk és a szurkolóktól is

– fogalmazott Slot.