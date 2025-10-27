Nem való ide, Szoboszlairól ítéletet mondtak Liverpoolban

Nem a születésnapos Szoboszlai Dominikon múlott a Liverpool pontszerzése a Premier League kilencedik fordulójában. A gárda magyar középpályása három poszton is bizonyított, gólpasszt adott, az utolsó pillanatban pedig majdnem egyenlített is a 3-2-re elveszített idegenbeli meccsen. Szinte az összes szaklap a mezőny legjobbjaként tekint rá, s társaival ellentétben ő valóban mindent mindent megtett a sikerért.
Bocsák Bence Angliában élő magyar sportújságíró a meccs után kiemelte:
Szoboszlai nyerte a legtöbb párharcot (11), neki volt a legtöbb labdaszerzése (10), a legtöbb jó passza (72) és szerelése (3)
Több liverpooli szurkolói oldal is biztosan állítja: a magyar középpályás az egész szezonban a csapat legjobbja, aki Virgil van Dijk és Mohamed Szalah helyett is olyan a pályán, mint egy igazi csapatkapitány. Hozzátezik, sajnálatos, hogy sa többiek meg sem közelítik a teljesítményükkel az ő szintjét.
Ő most nem ide való. Nem érdemeljük meg
- mondták a drukkerek Szoboszlairól azok után, hogy a Pool sorozatban négy bajnokit is elveszített és már most annyi veresége van a ligában, mint tavaly, az aranyérmes szezonban.
A Brentfor-Liverpool után a következő héten újabb két komoly meccs vár a Vörösökre. A Liverpool szerdán a Ligakupában fogadja "mumusát", a Crystal Palace-t, szombaton pedig a bajnokságban az Aston Villa utazik az Anfieldre.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
