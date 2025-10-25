Már hajnalban riasztotta Szoboszlai Dominik a követőit, a Liverpool is reagált

A születésnapján is focizik Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar labdarúgója szombaton lett 25 éves, a gárda ezen a napon játszik a Premier League kilencedik fordulójában. Az ellenfél a Brentford lesz idegenben (21.00, Tv: Spíler1). A születésnapos Szoboszlai minden bizonnyal a kezdőcsapatban lesz.
A labdarúgó már hajnalban riasztotta a követőit, Instagram-oldalának történetében azt mutatta be, mi vár rá. A 24 órán át látható posztban a brentfordi találkozó beharangozója látható.
Természetesen az angol bajnoknál sem feledkeztek el a nagy napról, a Liverpool közösségi oldalán köszöntötte fel a játékosát.
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz.
