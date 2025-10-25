BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Már hajnalban riasztotta Szoboszlai Dominik a követőit, a Liverpool is reagált

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 11:39
LiverpoolPremier League
Huszonöt éves lett a magyar labdarúgó, akinek nem az ünnepről fog szólni a jeles nap. Szoboszlai Dominik megmutatta, mi vár rá.

A születésnapján is focizik Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar labdarúgója szombaton lett 25 éves, a gárda ezen a napon játszik a Premier League kilencedik fordulójában. Az ellenfél a Brentford lesz idegenben (21.00, Tv: Spíler1). A születésnapos Szoboszlai minden bizonnyal a kezdőcsapatban lesz.

Szoboszlai Dominik 2000. október 25-én született
Szoboszlai Dominik 2000. október 25-én született, ma 25 éves Fotó: Christian Kaspar-Bartke

A labdarúgó már hajnalban riasztotta a követőit, Instagram-oldalának történetében azt mutatta be, mi vár rá. A 24 órán át látható posztban a brentfordi találkozó beharangozója látható.

Szoboszlai Dominikot a Liverpool is felköszöntötte

Természetesen az angol bajnoknál sem feledkeztek el a nagy napról, a Liverpool közösségi oldalán köszöntötte fel a játékosát.

 

