Az egész ország találgat, így tudhatjuk meg Szoboszlai Dominik kislányának a nevét

Immár két hónapos az a tündéri kislány, aki megédesíti Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka mindennapjait. A piciről édesanyja egyre több képet oszt meg, sőt, láthattuk már hármasban is a szüleivel. Most már naponta jönnek az új képek, egy valamit azonban továbbra sem tudunk: hogy hívják a picit? Szoboszlai Dominik kislányának neve egyelőre nem publikus, s noha a Redditen megy a találgatás, több jólértesült is sejti, milyen keresztnevet választottak a szülők, A házaspár hivatalosan semmit nem közölt még a kérdésben. Még az sem kizárt, tetoválásból derül ki, milyen nevet kapott Szoboszlai Dominik kislánya.

Szoboszlai Dominik kislánya már elmúlt két hónapos Fotó: Justin Setterfield

Szoboszlai Dominiknak évről évre egyre több tetoválása van, s már azt is tudja, hogy a gyermeke érkezését is megörökíti a testén.

"Gondolkoztam sokat, de még nem jutottam dűlőre, pontosan hogy is akarom. Nem akarok olyat, ami mindenkinek van, mint például egy talplenyomat. Valami újat és különlegeset szeretnék"

- nyilatkozta szeptemberben Szoboszlai a HVG-nek.

Az biztos, hogy a labdarúgó számára kiemelten fontosak családtagjai, s a tetoválásai is. Nem kizárt, hogy a kislány nevét is egy tetkóról fogja megtudni a közvélemény. Korábban szerettei miatt varratott a mellkasára egy fát.

A család mindig ott van, nem számít, hogyan alakulnak a dolgok, mindig ott lesznek. Valószínűleg több olyan ember van, akiben megbízol, vagy akiről elhiszed, hogy ott lesz melletted a rossz időkben meg a jó időkben is, de három ember biztosan.

- mondta korábban a labdarúgó szüleiről és testvéréről, Szofiról.

Szoboszlai Dominik mellkasán a fa, mellette a mezszámai Fotó: Instagram

Miért nem publikus még, milyen nevet kapott Szoboszlai Dominik kislánya?

Néhány híresség a tökéletes időt várja – eleget ahhoz, hogy a rajongók kellően izgatottá váljanak, de nem annyira sokat, hogy teret adjanak a találgatásokra, pletykákra. Beyoncé és Jay-Z egy teljes hónapot – vártak, mielőtt bejelentették az ikreik nevét.