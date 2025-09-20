Szoboszlai Dominik megszólalt a kislánya nevéről

Nagy egyetértésben született meg Szoboszlai Dominik kislányának neve. A Liverpool magyar válogatott focistája bevallotta, ha fiuk születik, akkor nehezebb dolguk lett volna a feleségével, Buzsik Borkával.

Nagy egyetértésben lett kiválasztva Szoboszlai Dominik kislányának neve Fotó: Mediaworks

Szoboszlai Dominik kislányának neve egyelőre titok

Ha fiú lett volna, akkor nehezebb lett volna, ott nem volt nagyon egyezés a Borkával. De a kislány az egyszerűbben ment, három opció volt, aztán kettő, és végül megegyeztünk, hogy legyen az, ami most van

– nyilatkozta a Spíler Tv-nek Szoboszlai, akinek gyermeke már Liverpool-meccsen is járt.

Látni szegénykém még nem látta, mert végigaludta szerintem az egész meccset. De jó volt, tudtam, hogy ott lesz, ez még több energiával töltött fel

– mesélte a magyar válogatott focista. Hozzátette, jelenleg minden úgy alakul az életében, ahogy szerette volna.

Örülök, hogy hárman vagyunk most már, jelen pillanatban ennél többre nincs is szükségem.

Szoboszlai Dominik azt is elmondta a Kerkez Milossal közös interjúban, hogy amióta megszületett a gyermeke, nincs ideje videójátékozni. A pályán viszont nem változtatta meg, hogy édesapa lett. Úgy gondolja, ugyanolyan gondolkodásmóddal megy fel a pályára, mint azelőtt.

