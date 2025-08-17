UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szoboszlaiék nekivetkőztek, lesd meg a felsőtestüket – Videó

Szoboszlaiék nekivetkőztek, lesd meg a felsőtestüket – Videó

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 19:20
BournemouthfelsőtestLiverpoolPremier LeaguetetoválásSzoboszlai Dominik
Bepillanthatsz a kulisszák mögé, ahol légiósaink már az öltözőfolyosón félmeztelenre vetkőztek a meccs után. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megmutatta a felsőtestét.
MM
A szerző cikkei

Pénteken ország-világ láthatta, hogy a Liverpool labdarúgócsapata Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő tizenegyében, 4-2-re legyőzte a Bournemouth-t az angol Premier League 2025/26-os szezonjának nyitómérkőzésén. A címvédő sztárklub ugyanakkor készített egy kisfilmet a találkozó előtt, alatt és után történtekből, átadva az Anfield meccsnapjának hangulatát, betekintést engedve a színfalak mögé is.

Szoboszlai edzője elárulta, hogy pályára küldi Kerkezt (jobbra) a PL-rajton
Szoboszlai (balra) és Kerkez meztelen felsőtestével kedveskedtek a női rajongóknak Fotó: Nikki Dyer - LFC

A gólokat is más szemszögből megmutató videó vége felé például Szoboszlai és Kerkez láthatóak, ahogy már az öltözőfolyosóra beérve félmeztelenre vetkőznek. Így a magyar középpályás felsőtestét díszítő számos tetoválását is megcsodálhatják a rajongók.

Az alábbi videó az említett résznél indul el Szoboszlaiékról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu