Szoboszlaiék nekivetkőztek, lesd meg a felsőtestüket – Videó

Pénteken ország-világ láthatta, hogy a Liverpool labdarúgócsapata Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő tizenegyében, 4-2-re legyőzte a Bournemouth-t az angol Premier League 2025/26-os szezonjának nyitómérkőzésén. A címvédő sztárklub ugyanakkor készített egy kisfilmet a találkozó előtt, alatt és után történtekből, átadva az Anfield meccsnapjának hangulatát, betekintést engedve a színfalak mögé is.

Szoboszlai (balra) és Kerkez meztelen felsőtestével kedveskedtek a női rajongóknak Fotó: Nikki Dyer - LFC

A gólokat is más szemszögből megmutató videó vége felé például Szoboszlai és Kerkez láthatóak, ahogy már az öltözőfolyosóra beérve félmeztelenre vetkőznek. Így a magyar középpályás felsőtestét díszítő számos tetoválását is megcsodálhatják a rajongók.

Az alábbi videó az említett résznél indul el Szoboszlaiékról: