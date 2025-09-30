Buzsik Borka megmutatta, így várja a BL-meccset Szoboszlai Dominik kislánya

Családja otthonról szurkol kedd este a Liverpool magyar válogatott labdarúgójának. Szoboszlai Dominik kislánya újabb ragyogó fotón jelent meg, édesanyja a közösségi oldalán posztolt a két hónapos kisbabáról. A pici apukája a Bajnokok Ligájában a Galatasaray-Liverpool meccsen játszik.

Szoboszlai Dominik kislánya otthonról szurkol

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Buzsik Borka fotóján a pici fehér ruhában van, az arca nem látható. Anyukája annyit írt a képhez: "kicsi angyal". A fotót 24 órán át ide kattintva tudod megézni.

Szoboszlai Dominik kislánya élőben látta a nagy gólt

A Liverpool magyar játékosa augusztus utolsó napján szabadrúgásból talált be azt Arsenal ellen, a bajnok azzal nyert 1-0-ra. A stadionban ott volt a pici, akit édesanyja vitt ki a rangadóra.