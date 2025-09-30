Buzsik Borka megmutatta, így várja a BL-meccset Szoboszlai Dominik kislánya

Családja otthonról szurkol kedd este a Liverpool magyar válogatott labdarúgójának. Szoboszlai Dominik kislánya újabb ragyogó fotón jelent meg, édesanyja a közösségi oldalán posztolt a két hónapos kisbabáról. A pici apukája a Bajnokok Ligájában a Galatasaray-Liverpool meccsen játszik.
Buzsik Borka fotóján a pici fehér ruhában van, az arca nem látható. Anyukája annyit írt a képhez: "kicsi angyal". A fotót 24 órán át ide kattintva tudod megézni.
A Liverpool magyar játékosa augusztus utolsó napján szabadrúgásból talált be azt Arsenal ellen, a bajnok azzal nyert 1-0-ra. A stadionban ott volt a pici, akit édesanyja vitt ki a rangadóra.
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.