Váratlan helyen tűnt fel Szoboszlai Dominik kislánya - Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 18:05
Liverpool helyett Manchesterből jelentkezett be Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik kislánya egy edzőterembe is elkísérte anyukáját.

Két hónappal a szülés után nem hagyja el magát Buzsik Borka. A focistafeleség egy edzőteremből jelentkezett be, s vele volt Szoboszlai Dominik kislánya is.

Buzsik Borka legújabb fotóján ott van Szoboszlai Dominik kislánya is
Szoboszlai Dominik korábban elmondta, nem Liverpoolban élnek, a városba csak edzésekre és meccsekre jár be. A házuk Liverpool és Manchester között van egy kertvárosi részben. Buzsik Borka most egy manchesteri edzőteremben jelent meg, ahova elvitte magával kéthónapos kislányát. A közös fotót az anyuka 24 órán át látható Instagram-történeténen nézheted meg. 

Szoboszlai Dominik kislánya ottonról szurkolt

Szoboszlai a Liverpoollal kedden este a Galatasaray otthonában játszott BL-meccset. A törökök 1-0-ra nyertek, a család egy keddi fotó szerint otthonról szurkolt a Vörösöknek. 

 

