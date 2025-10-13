"Portugáliában is a győzelem a cél" - a magyar válogatott meglepetésre készül Ronaldóék ellen

Marco Rossi alakulata végig uralta a mérkőzést Örményország ellen, ennek ellenére az első félidőben nem sikerült gólra váltani a mezőnyfölényt. A nemzeti csapatban először kezdőként pályára lépő Lukács Dániel, valamint Szoboszlai Dominik is veszélyeztette az ellenfél kapuját, ám a szünetben továbbra gólnélküli döntetlen állt az eredményjelzőn a Puskás Arénában. A második félidőben megtört a jég: először Lukács Dániel talált be, a hosszabbításban pedig Gruber Zsombor állította be a 2-0-s végeredményt. A csereként beálló Vitális Milán elmondta, a csapaton belül végig magabiztos légkör uralkodott.

Vitális Milán 15 percet kapott a Magyarország-Örményország vb-selejtezős mérkőzésen Fotó: Tumbász Hédi

Egyáltalán nem volt stresszes a hangulat a kispadon az első félidőben, mindenki tudta, hogy ezt a meccset meg kell nyerni – és meg is fogjuk nyerni. Szerintem ez a győzelmi kényszer egyáltalán nem befolyásolta a csapat teljesítményét, egyszerűen csak nem lőttük be a helyzeteket az első félidőben.

- fogalmazott az ETO FC Győr középpályása, aki örömmel beszélt arról, hogy a portugál válogatott elleni bemutatkozást követően ismét bizonyíthatott, és azt is elárulta, szerinte mi kell ahhoz, hogy a jövőben még több játékpercet kapjon:

Klubszinten még jobb teljesítményt kell nyújtanom, és maradéktalanul meg kell fogadnom a szövetségi kapitány tanácsait. Teljes mértékben rajtam múlik, hogy mennyi lehetőséget kapok a válogatottban.

A győri játékos azt is elárulta, milyen utasításokkal küldte őt pályára Marco Rossi.

A mester arra kért, hogy maradjak nyugodt, hiszen már vezettünk, és próbáljam forgatni a játékot, valamint stabilizáljam a középpályát, mivel pont akkor volt néhány jobb pillanata az örményeknek.

Vitális Milán gratulált Lukácsnak

Néhány perccel a gól előtt mentem el melegíteni, így pontosan egyvonalban álltam az akcióval. Azonnal láttam, hogy teljesen szabályos volt. Nagyon örültünk a találatnak, gyönyörű akció volt, gratulálok Dánielnek – nagyon megérdemelte a gólt.

A magyar válogatott három pontot ünnepelhetett a Puskás Arénában Fotó: Tumbász Hédi

A középpályás elmondta, természetesen Portugáliában is a győzelem a cél, és a csapat mindent meg fog tenni azért, hogy a lehető legjobb eredménnyel zárja a keddi meccset.