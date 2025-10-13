Nagy a baj: Rossz hírt kaptunk a Portugália-Magyarország meccs előtt

Nagy Zsolt lázas betegség miatt kihagyja a kedd esti Portugália-Magyarország (20:45, tv: M4 Sport) vb-selejtezőt, számolt be róla az X-en a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfő délelőtt. A közlemény szerint a focista el sem utazott a csapattal Lisszabonba - írja a Magyar Nemzet.

Nagy Zsolt el sem utazott a Portugália-Magyarország vb-selejtezőre / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Portugália-Magyarország: Sallai és Varga eltiltása lejár

Bár Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltása lejár, Marco Rossi szövetségi kapitány megint nem tudja a legjobb csapatát pályára küldeni. Mint ismert, Nagy Zsolt mellett Dibusz Dénes sem áll az olasz szakember rendelkezésére sérülése miatt.