Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Ede, Kálmán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy a baj: Rossz hírt kaptunk a Portugália-Magyarország meccs előtt

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 11:44
Nagy ZsoltPortugália
Fontos játékosát veszítette el Marco Rossi szövetségi kapitány. Nagy Zsolt el sem utazott a Portugália-Magyarország vb-selejtezőre.
B.
A szerző cikkei

Nagy Zsolt lázas betegség miatt kihagyja a kedd esti Portugália-Magyarország (20:45, tv: M4 Sport) vb-selejtezőt, számolt be róla az X-en a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfő délelőtt. A közlemény szerint a focista el sem utazott a csapattal Lisszabonba - írja a Magyar Nemzet.

Portugália-Magyarország
Nagy Zsolt el sem utazott a Portugália-Magyarország vb-selejtezőre / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Portugália-Magyarország: Sallai és Varga eltiltása lejár

Bár Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltása lejár, Marco Rossi szövetségi kapitány megint nem tudja a legjobb csapatát pályára küldeni. Mint ismert, Nagy Zsolt mellett Dibusz Dénes sem áll az olasz szakember rendelkezésére sérülése miatt.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu