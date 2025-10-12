Marco Rossi négyszemközt elbeszélgetett Szoboszlai Dominikkal

A magyar válogatott megszerezte első győzelmét a világbajnoki selejtezőkön. Marco Rossi együttese 2-0-ra legyőzte Örményországot, és ezzel a második helyre, pótselejtezőt érő pozícióba ugrott a csoportban.

Szoboszlai Dominik a meccs után Marco Rossival beszélt Fotó: TumbaszHedi

A lefújás után Marco Rossi szövetségi kapitány még a pályán szót váltott Szoboszlai Dominikkal. A Liverpool légiósa és az olasz szakember közel egy percen át négyszemközt beszélgettek. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Rossi nem árult el konkrétumot arról, mi hangzott el kettejük között, de pár szóval reagált Szoboszlai szerepére.

Többek között Szoboszlai Dominik és Schäfer András is nagyon elfáradt, a következő két napban fontos lesz a regeneráció

- fogalmazott a szövetségi kapitány.

Szoboszlai "veszélyeztetett". Ha sárga lapot kapott volna, akkor a következő meccset ki kellett volna hagynia. Könnyen lehet, hogy ez is szóba került közöttük. A Liverpool csapatkapitánya elmondta, erre is figyelt az örmények ellen.

Marco Rossi (balra) bátrabb taktikával készül Portugália ellen Fotó: TumbaszHedi

"Természetesen, ha valamelyik örmény egyedül kapura tört volna, akkor biztosan nem mérlegelek a sárga lapom miatt, és megteszem, amit kell" - árulta el az M4 Sportnak Szoboszlai.

Marco Rossi bátor taktikával készül

Rossi elmondta, többen is hasonló helyzetben vannak a magyar válogatottnál, vagyis kedden Portugáliában is fontos lesz a fegyelmezett játék.

Más meccstervvel készülünk a portugáliai meccsre, megpróbálunk nagyobb nyomást gyakorolni rájuk, és magasabban tartani a védelem vonalát, mint azt szeptemberben tettük

- mondta Rossi.