Riválisa elszólta magát, előre tudták Kerkez bukását

Kerkez Milos liverpooli pályafutása egyelőre igazi hullámvasút. A szezon elején Arne Slot azonnal a kezdőcsapat tagjaként számított a magyar válogatott játékosára, viszont az utóbbi időben megingott benne a holland szakember bizalma. A szurkolók körében is vegyes vélemények alakultak ki: vannak, akik kitennék őt a kezdőből, míg mások imádják az elszánt és olykor agresszív hozzáállását. Andy Robertson, Kerkez posztriválisa eddig rendkívül pozitívan beszélt a Vörösök nyári szerzeményéről, most viszont a skótok szövetségi kapitánya kikotyogta Robertson valódi érzéseit.

Andy Robertson (jobbra) csak Kerkez Milos cseréjeként kapott lehetőséget a bajnokságban Fotó: Richard Sellers - PA Images

Robertson nem tartott Kerkeztől

Steve Clarke, a skót válogatott menedzsere egy interjúban beszélt játékosa és Kerkez Milos közötti versengésről. A szakember elárulta, hogy már a nyár folyamán elbeszélgetett Robertsonnal, és arra a következtetésre jutottak, hogy a 31 éves játékosnak előbb-utóbb sikerül majd visszaszereznie a helyét a kezdőcsapatban.

Nagyjából úgy alakult, ahogy akkoriban gondoltuk, hogy Kerkez kezd a csapatban, de Robertson visszaszerzi majd a helyét

– idézi Steve Clarke, Skócia szövetségi kapitányának szavait a liverpool.com.

Andy Robertson 2017-ben csatlakozott a Liverpoolhoz, ahol azóta 203 tétmérkőzésen lépett pályára. A balhátvédet számos klub szerette volna megszerezni a nyáron, leginkább az Atlético Madrid, de úgy döntött, hogy marad és harcol a helyéért az Anfielden.

Egyelőre korai még megmondani, hogy beváltak-e a skót számításai, hiszen Kerkez a hullámzó teljesítménye ellenére is megkapta a lehetőséget a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén.

A két balhátvéd legközelebb szombaton, 18:30-kor (TV: Spíler 1), a Chelsea-Liverpool rangadón küzdhet meg a szóban forgó pozícióért.