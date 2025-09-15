Riválisának megvan a véleménye Kerkez Milosról

A Burnley elleni, 1-0-ra megnyert idegenbeli mérkőzésen Kerkez Milos műesésért sárga lapot kapott, majd Arne Slot vezetőedző még az első félidőben lecserélte, hogy elkerülje a kiállítást. A kritikusok – köztük Jamie Carragher és a helyi lapok – nem kímélték a magyar válogatott védőt, ám helyére beállt posztriválisa, Andy Robertson egészen más hangot ütött meg: szerinte természetes, hogy idő kell a beilleszkedéshez, és biztos benne, hogy hosszú távon meghatározó játékos lesz a Liverpoolban.

Kerkez Milos 22 percet kapott a Burnley elleni mérkőzésen, amikor Arne Slot a sárgája miatt lecserélte Fotó: Richard Sellers - PA Images

Robertson hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy ne felejtsük el: a nyári érkezők közül mindenki nagyon fiatal, és rengeteg lehetőség rejlik bennük.

Ő a jövő balhátvédje lesz a Liverpoolban, és most rajtam áll, hogy nyomást helyezzek rá, segítsem a fejlődésben. Fantasztikus jövő áll előtte, csak dolgoznia kell tovább, és nem hagyni, hogy a vasárnapi történések kizökkentsék, ami nem is fog megtörténni, mert magabiztos srác.

– fogalmazott a skót válogatott.

Kerkezben látja saját korábbi önmagát Andy Robertson

A rutinos játékos saját példáját is felhozta: amikor nyolc éve a Hull Citytől a Liverpoolhoz igazolt, hónapokig alig jutott szóhoz, decemberig szinte pályára sem lépett, majd később kirobbanthatatlan lett a kezdőből.

Ez egy óriási ugrás. Sokkal többen figyelnek rád a Liverpool mezében, mint korábban. Kerkez jól halad a beilleszkedésben, rengeteg új játékrendszert kell elsajátítania, de mindenben segítjük őt, és nincs kétségem afelől, hogy fantasztikus balhátvédje lesz a Liverpoolnak és ez a legfontosabb

– mondta Robertson.

A skót hátvéd hozzátette, ő maga is szeretne minél több lehetőséget kapni, és ezért mindent megtesz, de közben maximálisan támogatja Kerkezt.

Segíteni fogom őt, amennyire tudom, de én is játszani akarok, és tudom, hogy képes vagyok olyan szinten teljesíteni, amivel kiharcolhatom a helyem a kezdőben.

Szeptember 17-én, 21 órakor hazai pályán kezdi meg Bajnokok Ligája-szereplését a Liverpool, az első fordulóban az Atlético Madrid lesz az ellenfél. Nem sok pihenő jut Arne Slot csapatának, hiszen három nappal később, szeptember 20-án 13:30-kor (Tv: Spíler 1) a városi rivális Everton érkezik az Anfield Roadra.