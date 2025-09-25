Mintha az élete múlna rajta, Kerkez Milost imádják a szurkolók

Kerkez Milos liverpooli karrierje döcögősen indult, de a jelek szerint fordulóponthoz érkezett. A magyar válogatott balhátvéd sokáig nem találta a helyét a csapat szerkezetében, teljesítményét pedig nemcsak a szurkolók, hanem a szakértők is kritikával illették – olyannyira, hogy sokan a kispadra száműzték volna. Az utóbbi hetekben azonban mintha átszakadt volna egy gát: a Liverpool riválisa, az Everton elleni városi rangadó után adott nyilatkozata nemcsak tiszteletet vívott ki, de szívhez szóló őszintesége révén a rajongók szimpátiáját is elnyerte.

Kerkez Milos csereként beállva is maradandó teljesítményt nyújtott a Ligakupában Fotó: Liverpool FC

Kerkez a testi épségét sem félti

Az Angol Ligakupa harmadik fordulójában, a Southampton elleni összecsapáson csak a mérkőzés hajrájában, a 81. percben lépett pályára csereként, ám ez a rövid idő is elegendő volt arra, hogy ismét megmutassa harcos mentalitását. Kerkez minden labdáért csúszott-mászott, mintha az élete múlna rajta – ez az odaadás pedig egyre inkább meggyőzi a Vörösök szurkolótáborát is. A közösségi médiában egyre többen méltatják elhivatottságát, sőt, egyesek már kultikus státusz felé repítik a fiatal védőt.

Az egyik TikTok felhasználó Kerkez legutóbbi meccséről készített egy összeállítást, amelyben a védő a régi idők futballját idéző becsúszásokat produkál.

Készen áll meghalni a klubért

– írja a rövid videó feltöltője.

− Vadállat – szól az egyik hozzászólás.

− Akárcsak a régi idők focistái – jegyzi meg egy másik.