Mintha az élete múlna rajta, Kerkez Milost imádják a szurkolók

Kerkez Milos liverpooli karrierje döcögősen indult, de a jelek szerint fordulóponthoz érkezett. A magyar válogatott balhátvéd sokáig nem találta a helyét a csapat szerkezetében, teljesítményét pedig nemcsak a szurkolók, hanem a szakértők is kritikával illették – olyannyira, hogy sokan a kispadra száműzték volna. Az utóbbi hetekben azonban mintha átszakadt volna egy gát: a Liverpool riválisa, az Everton elleni városi rangadó után adott nyilatkozata nemcsak tiszteletet vívott ki, de szívhez szóló őszintesége révén a rajongók szimpátiáját is elnyerte.
Az Angol Ligakupa harmadik fordulójában, a Southampton elleni összecsapáson csak a mérkőzés hajrájában, a 81. percben lépett pályára csereként, ám ez a rövid idő is elegendő volt arra, hogy ismét megmutassa harcos mentalitását. Kerkez minden labdáért csúszott-mászott, mintha az élete múlna rajta – ez az odaadás pedig egyre inkább meggyőzi a Vörösök szurkolótáborát is. A közösségi médiában egyre többen méltatják elhivatottságát, sőt, egyesek már kultikus státusz felé repítik a fiatal védőt.
Az egyik TikTok felhasználó Kerkez legutóbbi meccséről készített egy összeállítást, amelyben a védő a régi idők futballját idéző becsúszásokat produkál.
Készen áll meghalni a klubért
– írja a rövid videó feltöltője.
− Vadállat – szól az egyik hozzászólás.
− Akárcsak a régi idők focistái – jegyzi meg egy másik.
Kerkez legközelebb szombaton 16:00-kor, a Crystal Palace otthonában csillogtathatja meg ezt a ma már ritkaságszámba menő mentalitást. (Match 4)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.