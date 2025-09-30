Kerkezből elegük lett, drasztikus változtatásokat követelnek Liverpoolban

Kijózanító pofont kapott a Liverpool múlt szombaton, és a Crystal Palace elleni bajnoki vereség (1-2) után újra sok kritika érte Kerkez Milost. A 21 éves, magyar válogatott balhátvédről egy szurkolói hírportálon már ítéletet is mondtak a keddi (21.00) Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-meccs előtt: azt javasolják Arne Slot vezetőedzőnek, hogy Isztambulban ültesse a kispadra. Kerkez liverpooli csapattársai közül Ibrahima Konaté, sőt a szupersztár Mohamed Szalah bűn rossz formája is egyre elviselhetetlenebb.
A This is Anfield cikke szerint a londoni vereség – és különösen a gyenge játék – megmutatta: több játékosnak pihenőre lenne szüksége a Slot-csapatból. Kivált, hogy a Galata elleni BL-meccs után, szombaton (18.30) már a klubvilágbajnok Chelsea várja Szoboszlai Dominikékat a Premier League 7. fordulójában.
Meg is jelöltek három posztot, ahol tanácsos lenne változtatni a szokásos kezdőcsapaton. Az egyik Kerkezé, akit a minap már a Premier League idei legrosszabb igazolásai közé sorolt egy labdarúgással foglalkozó népszerű oldal.
A 2025/26-os szezon eddigi mind a kilenc Pool-tétmeccsén egyedüliként Kerkez játszott, ebből kétszer (az Atlético Madrid elleni 3-2-es BL-rajton és a Southampton elleni 2-1-es Ligakupa-találkozón) csak csereként. A cikk szerint most újra a kispadra kéne ültetni, mert – noha "minden tulajdonsággal rendelkezik ahhoz, hogy megérdemelje a türelmet" – "egyszerűen még időre van szüksége ahhoz, hogy beilleszkedjen a Liverpoolba". A helyére természetesen a posztja korábbi egyeduralkodója, Andy Robertson kerülhet.
A szezon elején a szélső védők terén volt gondban Arne Slot: a bal oldalon Kerkez beépítése húzódik a vártnál tovább, a jobb oldalon pedig sérült volt Conor Bradley és az új szerzemény Jeremie Frimpong is, nem véletlenül kísérletezett a helyükön Szoboszlai Dominikkal is. Mostanra a belső védők is fejfájást okoznak a holland edzőnek. Az erősítésnek szánt Marc Guéhit az utolsó pillanatban nem engedte el a Crystal Palace, a leigazolt Giovanni Leoni súlyos sérülést szenvedett, a fix csapattag Ibrahima Konaté pedig aggasztó hibákat követ el. Ezért az egyedüli biztos pontnak számító Virgil van Dijk mellett most Joe Gomezt látnák szívesen a kezdőcsapatban.
A harmadik változtatás lenne a legmeglepőbb: a hetek óta bűn rosszul játszó Mohamed Szalah tavaly még a Pool legjobbja volt, karrierje tán legjobb szezonját zárta 34 góllal és 23 másik előkészítésével. Idén is összehozott ugyan 8 meccsen 3-3 gólt és gólpasszt, de sokak szerint most azzal tudna újra formába lendülni, ha csereként beállva tehetne hozzá a csapat játékához. A kezdőcsapatban az a Federico Chiesa helyettesíthetné, aki éppen ezt teszi. A neki jutott mindössze 153 játékperc során már 2-2 gólnál és gólpassznál tart.
