Kiderült, mit súgott meccs közben Szoboszlai Dominik fülébe Arne Slot

Góllal és gólpasszal járult hozzá csapata 5-1-es sikeréhez Szoboszlai Dominik a Frankfurt-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A magyar válogatott középpályást – harmadszor az idényben – a szurkolók a találkozó legjobbjának választották meg, és Arne Slot vezetőedző is elismerően nyilatkozott róla a lefújást követően.
Dominik ismét jól teljesített. Amióta itt vagyok, ő az egyik olyan játékos, aki — talán Virgil és Mo után — a legtöbb percet játszotta nálam. Ez mindent elárul arról, mit gondolok róla
– fogalmazott a holland szakember, aki felfedte azt is, miről sugdolóztak Szoboszlaival a pálya mellett.
A Szoboszlaival folytatott beszélgetés témája az volt, hogy hat, hét vagy nyolc meccset néztünk meg az ellenfélről, de egyszer sem játszottak így. 4-4-2-es felállásra számítottunk, nem 5-2-3-ra. A jó hír viszont az, hogy ez elég ismerős számunkra, mert a Crystal Palace, a Manchester United és a Burnley is ezt játssza
– idézi a LiverpoolEcho Arne Slot szavait, akinek meccs közben módosítania kellett a csapat letámadásán.
Erről beszélgettünk Dominikkal
– zárta szavait a vezetőedző.
