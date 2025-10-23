Kiderült, mit súgott meccs közben Szoboszlai Dominik fülébe Arne Slot

Góllal és gólpasszal járult hozzá csapata 5-1-es sikeréhez Szoboszlai Dominik a Frankfurt-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A magyar válogatott középpályást – harmadszor az idényben – a szurkolók a találkozó legjobbjának választották meg, és Arne Slot vezetőedző is elismerően nyilatkozott róla a lefújást követően.

Góllal és gólpasszal járult hozzá csapata 5-1-es sikeréhez Szoboszlai Dominik a Frankfurt-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik jól teljesített a Frankfurt-Liverpool BL-meccsen

Dominik ismét jól teljesített. Amióta itt vagyok, ő az egyik olyan játékos, aki — talán Virgil és Mo után — a legtöbb percet játszotta nálam. Ez mindent elárul arról, mit gondolok róla

– fogalmazott a holland szakember, aki felfedte azt is, miről sugdolóztak Szoboszlaival a pálya mellett.

A Szoboszlaival folytatott beszélgetés témája az volt, hogy hat, hét vagy nyolc meccset néztünk meg az ellenfélről, de egyszer sem játszottak így. 4-4-2-es felállásra számítottunk, nem 5-2-3-ra. A jó hír viszont az, hogy ez elég ismerős számunkra, mert a Crystal Palace, a Manchester United és a Burnley is ezt játssza

– idézi a LiverpoolEcho Arne Slot szavait, akinek meccs közben módosítania kellett a csapat letámadásán.

Erről beszélgettünk Dominikkal

– zárta szavait a vezetőedző.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten? Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is! Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!



