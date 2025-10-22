Szoboszlai nem beszélt mellé, a Liverpool kiütötte BL-ellenfelét

Arne Slot együttese 29 napos nyeretlenségi sorozatot zárt le, miután győzni tudott a Bajnokok Ligája alapszakaszában a Frankfurt ellen. Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, megszokott középpályás szerepkörében, míg Kerkez Milos ezúttal a kispadról figyelte a Frankfurt-Liverpool összecsapást.

Szoboszlai Dominik lett a mérkőzés embere Frankfurt-Liverpool BL-meccsen Fotó: Christian Kaspar-Bartke

A találkozó előtt Szoboszlai Dominik arról beszélt, a jelenlegi gödörből csakis együtt tudnak kimászni. A meccs végére kiderült, igaza lett a magyar labdarúgónak.

Döcögősen kezdett mindkét csapat. A 26. percben Rasmus Kristensen azonban villant: a Frankfurt játékosa remek ütemben vette át a labdát a tizenhatos előtt, majd precíz, lapos lövéssel a bal alsó sarokba talált, megszerezve ezzel a vezetést a hazaiaknak (1-0). Tíz perccel később Hugo Ekitike egyenlített: a Liverpool támadója egyedül tört a kapura, majd higgadtan a bal alsó sarokba lőtt (1-1). Pikáns momentum, hogy Ekitike épp korábbi csapata ellen talált be, gólját azonban nem ünnepelte, csupán kezét felemelve kért bocsánatot a hazai szurkolóktól. Néhány perccel később a Liverpool megfordította az állást: Virgil van Dijk egy szöglet után pontos fejessel vette be a frankfurti kaput. Az első félidő hajrájában tovább nőtt a vendégek előnye – Szoboszlai Dominik beadását Ibrahima Konaté bólintotta a hálóba, így a „Vörösök” 3-1-es vezetéssel vonulhattak az öltözőbe.

A második félidő remekül indult a Liverpool számára. Szoboszlai Dominik labdaszerzése után remek ütemben indította Florian Wirtzet, aki precízen passzolt középre, ahol Cody Gakpo érkezett, és magabiztosan a hálóba helyezett (1-4). És ha már Szoboszlai Dominik – a magyar középpályás az egész mérkőzés során a legmagasabb értékelést kapta az angol oldalak statisztikái szerint, amit tovább is javított a 70. percben: a tizenhatoson kívülről eleresztett lövése a bal alsó sarokban kötött ki, ezzel a Liverpool már 5-1-re vezetett. A magyar válogatott csapatkapitánya góljával végleg eldőlt a találkozó sorsa: a Liverpool kiütéses győzelmet aratott Frankfurtban, ezzel magabiztosan hangolt a hétvégi, Brentford elleni bajnokira. Kerkez Milos ezúttal végig kispados volt, nem cserélte be őt Arne Slot.