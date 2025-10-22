Szoboszlai nem beszélt mellé, a Liverpool kiütötte BL-ellenfelét

Arne Slot együttese 29 napos nyeretlenségi sorozatot zárt le, miután győzni tudott a Bajnokok Ligája alapszakaszában a Frankfurt ellen. Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, megszokott középpályás szerepkörében, míg Kerkez Milos ezúttal a kispadról figyelte a Frankfurt-Liverpool összecsapást.
A találkozó előtt Szoboszlai Dominik arról beszélt, a jelenlegi gödörből csakis együtt tudnak kimászni. A meccs végére kiderült, igaza lett a magyar labdarúgónak.
Döcögősen kezdett mindkét csapat. A 26. percben Rasmus Kristensen azonban villant: a Frankfurt játékosa remek ütemben vette át a labdát a tizenhatos előtt, majd precíz, lapos lövéssel a bal alsó sarokba talált, megszerezve ezzel a vezetést a hazaiaknak (1-0). Tíz perccel később Hugo Ekitike egyenlített: a Liverpool támadója egyedül tört a kapura, majd higgadtan a bal alsó sarokba lőtt (1-1). Pikáns momentum, hogy Ekitike épp korábbi csapata ellen talált be, gólját azonban nem ünnepelte, csupán kezét felemelve kért bocsánatot a hazai szurkolóktól. Néhány perccel később a Liverpool megfordította az állást: Virgil van Dijk egy szöglet után pontos fejessel vette be a frankfurti kaput. Az első félidő hajrájában tovább nőtt a vendégek előnye – Szoboszlai Dominik beadását Ibrahima Konaté bólintotta a hálóba, így a „Vörösök” 3-1-es vezetéssel vonulhattak az öltözőbe.
A második félidő remekül indult a Liverpool számára. Szoboszlai Dominik labdaszerzése után remek ütemben indította Florian Wirtzet, aki precízen passzolt középre, ahol Cody Gakpo érkezett, és magabiztosan a hálóba helyezett (1-4). És ha már Szoboszlai Dominik – a magyar középpályás az egész mérkőzés során a legmagasabb értékelést kapta az angol oldalak statisztikái szerint, amit tovább is javított a 70. percben: a tizenhatoson kívülről eleresztett lövése a bal alsó sarokban kötött ki, ezzel a Liverpool már 5-1-re vezetett. A magyar válogatott csapatkapitánya góljával végleg eldőlt a találkozó sorsa: a Liverpool kiütéses győzelmet aratott Frankfurtban, ezzel magabiztosan hangolt a hétvégi, Brentford elleni bajnokira. Kerkez Milos ezúttal végig kispados volt, nem cserélte be őt Arne Slot.
Hatékony, energikus játékának, látványos góljának és precíz gólpasszának köszönhetően Szoboszlai Dominik teljesítménye ezúttal is kulcsszerepet játszott a Liverpool fölényes sikerében. A magyar középpályás végig vezére volt csapatának, így nem meglepő, hogy a szakportálok egyhangúan őt választották a mérkőzés emberének.
