Szoboszlai egy mondattal üzent, Slot végre hallgatott a józan eszére

Úgy tűnik, Markus Babbel, a Liverpool korábbi hátvédjének kritikája nemcsak hangzatos volt, hanem telibe is talált. A legendás játékos nemrég kijelentette: Arne Slot óriásit hibázik, amikor Szoboszlait a védelemben próbálgatja, hiszen a magyar klasszis ott nem tudja kamatoztatni erényeit. Babbel szerint ha Dominik nem fér be a középpályára, inkább üljön a padon, de semmiképp se jobbhátvédként játsszon. Ugyanerről beszélt a korábbi angol válogatott csatár, Chris Sutton szerint vétek, hogy a Liverpool a védelemben őrli fel és pazarolja el legjobb középpályását. Szoboszlai Dominik frankfurti játéka a BL-ben alátámasztotta az összes szakértő szavát.

Szoboszlai Dominik lett a mérkőzés embere Frankfurt-Liverpool BL-meccsen Fotó: Christian Kaspar-Bartke

Szoboszlai lett a mérkőzés embere

A Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-találkozón Slot végre visszahelyezte Szoboszlait a természetes posztjára, a középpálya közepére – és az eredmény önmagáért beszél. Sőt, akkor is otthagyta, amikor a védő Jeremie Frimpongot már az első félidőben le kellett cserélni sérülés miatt. A magyar válogatott csapatkapitánya gólt szerzett, s gólpasszal is hozzájárult a Liverpool 5-1-es győzelméhez. A csapat dominanciájának egyik kulcsa éppen az volt, hogy Szoboszlai szabadabban mozoghatott, kreativitása és lendülete újra átragadt az egész együttesre.

Szoboszlai a meccs után azonnal üzent is a közösségi oldalán:

Visszatértünk, hajrá Vörösök

- írta a középpályás.

A Liverpool ezzel a győzelemmel négy meccses vereségszériát tört meg, Szoboszlai pedig újra bebizonyította: nemcsak a magyar válogatottban, hanem a Liverpoolban is a középpálya az ő igazi otthona.